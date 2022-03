Laurita Fernández mostró fotos de su fiesta de 15 años: “Tenía la panza al aire”

Laurita Fernández mostró fotos de su fiesta de 15 en Bienvenidos a bordo

Desde que Laurita Fernández asumió la conducción de Bienvenidos a bordo (El Trece), el ciclo que estaba a cargo de Guido Kaczka, hubo algunas incorporaciones en el segmento de puertas que caracteriza el programa. Así por ejemplo inauguraron otro contenido que llamaron “Los 15″, donde las participantes ingresan lookeadas con el vestido que usaron en su fiesta de cumpleaños. Mientras saludadaba a una de las concursantes la bailarina aprovechó la ocasión para recordar su propia celebración y mostrar algunas fotos de la especial ocasión.

“Divina la quinceañera, y yo tengo en mi celu… a ver, ¿tenés mi celu?”, preguntó Laurita a la producción. “Lo festejé en Ramos Mejía, y mi vestido era de color rosa, ¡pero era muy extrovertida!”, anticipó, para luego contar que había elegido un outfit con “la panza al aire”. Después de algunas risas propias de la nostalgia de aquella noche puso su celular frente a la cámara para que enfocara la primera imagen.

El vestido de Laurita Fernández en su fiesta de 15

Tal como describió, lució un vestido largo que tenía la particularidad de un top cruzado que dejaba ver una parte de su abdomen. “Mirá, ahí se ve, ahí está, el vestido rosa, y tengo más fotos… ¡Uy, mirá qué sexy!”, acotó luego al develar una foto donde posa de perfil sonriente. En las fotos también se pudo ver la decoración del salón, a tono con el vestuario de la quinceañera y con un cartel luminoso con el nombre de la protagonista del cumpleaños. Cortinados y ramos de flores complementaron la ambietación donde recibió a sus amigos y familiares para celebrar.

También rememoró detalles del festejo en donde estuvo como invitado Germán Tripa Tripel, ex Mambrú, una de las bandas más populares en aquel momento. La conductora se declaró fanática de la boyband juvenil y explicó que su fiesta había sido al poco tiempo de la separación de los agrupación integrada por Pablo Silberberg, “Tripa”, Milton Amadeo, Emanuel Ntaka y Gerónimo Rauch. En cuanto al show musical, reconoció con humor: “Y pará, resulta que mi mamá y mi papá me contrataron un show sorpresa. ¿A quién contrataron? A Tripa, porque no les dio para Mambrú entero”.

Los 15 años de Laurita Fernández: el invitado fue Germán Tripel, ex miembro de Mambrú

“Pero resulta que ya ‘Mambrú’ no existía más, entonces a Tripa no lo dejaban cantar las canciones de ‘Mambrú’. Y vino Tripa, y cantó un par de temas”, explicó Laurita. Lo cierto es que la también actriz de 31 años cumplió sus 15 justo en vísperas del fin de la banda, que tuvo lugar en 2005, y por cuestiones de contrato no podían reproducir los hits en ningún evento, tales como “A veces”, “Yo me muero por tí” y “Tu amor”.

De todas maneras, la conductora aseguró que superó rápidamente la desilusión de no escuchar sus canciones preferidas en la voz del músico y disfrutó de su gran día. Incluso reveló que estuvo en “modo fan” toda la noche, al igual que sus amigas. En este sentido, como una imagen vale más que mil palabras, hizo especial hincapié en una de las fotos que le sacaron mientras abrazaba al cantante en el escenario: “Yo estaba adosada a Tripa, chicos, ¡no lo soltaba! Le mando un beso”.

