La confesión de Juan Martín del Potro sobre Jimena Barón a 4 años de su separación

Jimena Barón y Juan Martín del Potro

Luego de haber anunciado su retiro del tenis tras de su participación en el Argentina Open 2022, Juan Martín del Potro dio su primera entrevista a fondo para hablar de cómo vive lejos del circuito e incluso habló sobre algunas de sus famosas ex novias.

Por estos días, el campeón de la Copa Davis 2016 vive con felicidad su noviazgo con la modelo Oriana Barquet. Sin embargo, admitió que sigue en contacto con varias de sus ex parejas. Luego de contar que a veces habla con Sofía Jujuy Jiménez, también contó que está en contacto con Jimena Barón.

El ex tenista reveló que de vez en cuando le manda un mensaje a la cantante para preguntarle por su hijo, Morrison Osvaldo, con quien llegó a tender un vínculo. “Es el día de hoy que, más allá de las cosas lindas o malas, tengo a mis ex parejas que me mandan mensajes para felicitarme o lamentarse por cosas que me pasaron. Le escribo a Jime: ‘Qué grande está tu hijo’”, reveló Del Potro, en una entrevista emitida en el ciclo En primera persona, que puede verse por una conocida plataforma de streaming y que cuenta con la conducción del también ex tenista Mariano Zabaleta.

“Yo tuve varias novias y creo que también a medida que voy creciendo, voy cambiando y mejorando como persona. Cada relación que tuve fue totalmente distinta y si tuve novias famosas, con lo perfil bajo que soy, hasta me sorprendía a mí. Pero como es el amor uno no puede planear las cosas y siempre tuve relaciones muy lindas. Con el tiempo uno va aprendiendo y tomo todo como un lindo recuerdo. En la pandemia tuve otra relación. Tuve la suerte de siempre estar acompañado de buenas mujeres, trabajadoras, sensibles, independientes, que me dejaban libre para lo mío y me acompañaban desde el lugar que podían. Tuve parejas que me enseñaron mucho a mí y aprendí cómo yo, que demandaba mucho viajando todo el año, podía acompañar”, dijo sobre sus noviazgos en una forma general

Jimena Barón y Juan Martín del Potro después de una salida en Buenos Aires, en julio de 2017 (Foto: Teleshow)

Los rumores de romance entre Jimena Barón y Juan Martín del Potro comenzaron a circular hacia fines de 2016. Las versiones cobraron más fuerza cuando Yanina Latorre contó que supuestamente habían mantenido relaciones en el baño durante una fiesta y todo pareció confirmarse cuando la actriz publicó un video en Instagram Stories donde se escucha de fondo la inconfundible voz del tenista. De todas formas faltaba la palabra de los protagonistas. Pero fue Jimena quien decidió confirmar su romance con el tenista en abril de 2017.

Al ser consultada por un cronista de El Diario de Mariana (El Trece) sobre el video que publicó con su hijo Morrison y el tenista, ella explicó: “Morrison es el hombre más importante de mi vida. El otro es un amor”. En ese sentido, señaló que está “muy contenta”. Y agregó: “Estoy muy bien, vamos a ver qué pasa”.

Además, habló sobre la información de Yanina Latorre y, si bien contó que lo vio al tenista en la mencionada fiesta, negó haber tenido relaciones con él en el baño: “Yanina me acusó de violadora en un baño. ¡¿Cómo le voy a dar la razón?! Hace años que lo conozco a Juan Martín. Es verdad que nos vimos pero no estuve en el baño con él”.

SEGUIR LEYENDO: