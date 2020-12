Delivery de frutas y verduras, ventas ambulantes y charlas pagas con sus fans: cómo se reinventaron los famosos durante la pandemia

Algunos de los famosos que se reinventaron en 2020

Este año que pronto concluirá no fue fácil para nadie. La pandemia y su consecuente cuarentena hizo que muchas personas se tuvieran que reinventar. Si bien de a poco están volviendo a los escenarios y hacer lo que más les gusta, los artistas no fueron la excepción. Incluso, hubo quienes terminaron capitalizando una nueva faceta. Algunos se volcaron a emprendimientos en la vía pública, otros a las redes sociales, también hubo quienes incursionaron en la gastronomía y otros dedicaron su tiempo a realizar planes que tenían pendientes como, por ejemplo, estudiar una carrera.

Uno de los famosos más afectados por la crisis económica que trajo aparejada el coronavirus fue la Tota Santillán. El reconocido conductor de ciclos de la música tropical contó que al comienzo de la cuarentena obligatoria incursionó como vendedor ambulante para generar ingresos junto a gente de su confianza: “Comenzamos a hacer tapabocas y barbijos, hicimos un montón. También nos dedicamos a vender guantes, insumos de la sanidad y alimentos no perecederos. Los repartíamos en la camioneta”, declaró en Mitre Live.

La Tota Santillán contó sobre su emprendimiento (Video: Crónica TV)





Otra personalidad que tuvo que rebuscárselas fue Lorena Liggi. La vedette comenzó a vender frutas y verduras a domicilio, acompañada por su amigo el relacionista público Fernando Maldonado. Ambos se sumaron al emprendimiento llamado La huella de tu huerta. Ella misma se encarga de ir al Mercado Central, habla con productores, elige las hortalizas y vuelve a su casa, donde comienza a armar las cajas para sus clientes, a quienes les lleva la mercadería personalmente. “Es muy sacrificado, no me quejo para nada, pero arrancamos muy temprano el viernes y seleccionamos la mercadería. Fue gracioso el primer día porque caí y no nos conocía nadie. Con mi forma de vestir, rubia, fue raro. ¡Pero me atendieron súper bien! Pedimos que nos orienten y ahora ya soy experta “, reveló al ciclo Quedate en casa.

Lorena Liggi vende frutas y verduras a domicilio. (Video: El Nueve)





Una de las más creativas fue Silvia Süller, quien tuvo la idea de recibir llamados y hablar con sus seguidores, en un formato tipo stand up de media hora. “Por 300 pesos charlamos lo que quieran”, explicó en su Instagram. La mediática propuso que, a quien le interese la propuesta, puede depositar ese monto en su CBU y, a partir de allí, establecer una charla con ella, incluso a través de videollamada.

Silvia Suller ofreció su servicio por Instagram.

Sin embargo, hubo afortunados que en esta época de pandemia lograron su mayor esplendor. Quizás el caso más resonante en este sentido es el de Hernán Drago. Conocido mayormente por sus producciones como modelo de primeras marcas, este año su carrera dio un giro que permitió que la gente lo conociera desde otro lugar y su popularidad aumentara a niveles sorprendentes. Guido Kaczka lo convirtió en figura destacada de Bienvenidos a bordo, el programa de El Trece que todas las noches lidera su franja horaria. Y él lo supo aprovechar: baila, canta y hasta tiene un divertido ida y vuelta con el conductor. Ya no es más “el amigo de Xuxa” o aquel modelo carilindo de las publicidades de ropa interior masculina. Se ganó un lugar en el ambiente y él lo sabe. El tiempo dirá si seguirá capitalizándolo. Pero sin dudas se convirtió en uno de los que más aprovechó la pandemia, en tiempos donde aún no se pueden grabar ficciones diarias.

Hernán Drago se luce en "Bienvenidos a bordo" (Video: El Trece)





Quien también logró una mayor exposición fue Claudia Villafañe, que se dedicaba a la organización de eventos sociales, uno de los sectores que más se vio afectado en esta pandemia. Quizás por esta razón aceptó participar del reality Masterchef Celebrity, que la tiene como una de las principales candidatas a ganar. Es la primera vez que forma parte de un ciclo televisivo frente a la pantalla (produjo La Noche del 10) y esto hizo que el público conociera un poco más de ella. Si bien por la muerte de Diego Maradona se ausentó en algunas grabaciones, su regreso se espera para dentro de unos días.

Claudia Villafañe, la revelación de "Masterchef Celebrity" (Video: Telefe)





Darío Barassi es otro ejemplo al que la cuarentena terminó resultándole beneficiosa. En su caso, catapultándolo como conductor de televisión. El actor tenía tres proyectos actorales y se angustió al saber que no iban a poder llevarse a cabo. Pero la vida lo premió con un debut en la conducción al frente de 100 argentinos dicen, el ciclo de entretenimiento de las tardes de El Trece. “Me gustan los desafíos, los lugares que me ponen incómodo. La conducción era un desafío terrible”, había declarado en diálogo con Teleshow .

Dario Barassi debutó como conductor en "100 argentinos dicen" (Video: El Trece)





En una faceta más comprometida, Gastón Soffritti también dio un vuelco dentro de su profesión: tomó el liderazgo de la nueva Asociación Civil de Trabajadores del Arte. A raíz de la cuarentena obligatoria, la ficción argentina sucumbió en una crisis sin precedentes, que ya venía en declive por el surgimiento de las nuevas plataformas de streaming. Es por esto que el ex Patito Feo se unió a Peter Lanzani y otros actores para formar esta agrupación, que tiene como objetivo una nueva reforma laboral para hacer crecer la industria nacional. “Hay un problema muy grande que tenemos en la pata de lo que sería la producción y la falta de adaptación al recambio de la televisión tradicional hacia lo que serían las plataformas, las nuevas formas de producir”, analizó Soffritti en una entrevista con Jorge Lanata.

Gastón Soffritti lidera la Asociación Civil de Trabajadores del Arte. (Video: América TV)





La cuarentena, con todos los aspectos negativos que implica, también tiene su costado positivo: da el tiempo libre suficiente para embarcarse en proyectos que en algún momento fueron postergados. Y así sucedió con Macarena Rinaldi, la bailarina que supo brillar junto a Hernán Piquín en el Bailando. La pareja de Federico Hoppe, uno de los productores estrellas de La Flia, decidió aprovechar este parate para comenzar una carrera universitaria. “Estoy estudiando Psicología. No me imaginé nunca que las cosas se iban a dar de esta manera, pero pasó. Y estoy muy feliz. Hace un tiempo que tenía ganas de volver a estudiar. No veía los tiempos y el 2020 me lo permitió -contó en ciclo radial de Fernanda Iglesias, Esto no es Hollywood-. Todos mis intereses y las cosas que me gustaban estaban relacionadas con esa carrera. Es una elección que me vino de las entrañas”.

Macarena Rinaldi comenzó a estudiar psicología (Foto: Instagram).

De una u otra forma, distintas personalidades del ambiente artístico lograron reinventarse para seguir adelante y, si bien para algunos puede ser un rebusque momentáneo, para otros puede convertirse en el comienzo de una nueva etapa en sus vidas.

SEGUÍ LEYENDO

Quiénes son los famosos que ofrecieron aplicarse primero la vacuna rusa contra el coronavirus

El futuro de Claudia Villafañe en Masterchef Celebrity luego de la muerte de Diego Maradona