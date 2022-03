El mensaje de Marcelo Tinelli al cumplirse 32 años del comienzo de VideoMatch: “Arrancamos con gran ilusión”

Marcelo Tinelli en los comienzos de "VideoMatch" (Foto: Ideas del Sur)

Todavía no está claro qué hará Marcelo Tinelli en este 2022. Se especuló con que podría comenzar su temporada televisiva en ElTrece un poco más tarde que lo habitual y se dijo que estaría buscando nuevos formatos para incorporar a su programa. Pero la realidad es que, hasta el momento, el conductor no se ha manifestado al respecto. Sin embargo, este martes 1 de marzo, utilizó sus redes sociales para recodar el comienzo del proyecto que marcó un antes y un después en su vida: VideoMatch.

Primero, reposteó una story de Instagram que había publicado Fernando Poke Lezcano en la que adjuntaba un collage de fotos del programa debut de Tinelli. “1 de marzo de 1990 se emitía por primera vez en Argentina, a la medianoche, el programa #VideoMatch, con el número 1 a quien queremos y respetamos muchísimo”, decía el texto en el que arrobaba a Marcelo.

La story que reposteó Tinelli

Enseguida, el conductor se encargó de escribir unas palabras para recortar aquel momento. “Hoy hace 32 años que arrancábamos VideoMatch, con una gran ilusión y con muchas expectativas. Gracias a todos por apoyarnos en todos estos años. Fuimos y somos muy felices haciendo tele y estando junto a ustedes”, comenzó diciendo Marcelo.

Lo cierto es que, por aquellos años, pocos confiaban en que este joven oriundo de Bolivar iba a poder estar al frente de un programa en la pantalla caliente de Telefé y en un horario tan disparatado. Es por eso que Tinelli no pudo menos que mencionar, especialmente, a la persona que confió ciegamente en él. “No puedo dejar de recordar a quien fue el gran mentor de todo esto”, dijo arrobando a Gustavo Yankelevich, por entonces director artístico del canal de las pelotas.

El mensaje de Marcelo por los 32 años del comienzo de VideoMatch

Cabe recordar que VideoMatch había sido ideado como un programa de deportes y, casualmente, Marcelo venía trabajando como periodista en ese rubro. Antes que él, Gustavo Lutteral había sido convocado para conducir aquel ciclo, pero dijo que no y entonces el joven bolivariano tomó la posta. La columnas estaban a cargo de Osvaldo Príncipi, Gonzalo Bonadeo y Daniel Jacubovich, entre otros profesionales especializados. Sin embargo, al poco tiempo lo que había sido ideado como un noticiero se convirtió en un ciclo humorístico que rompió con todos los cánones con sus sketch y cámaras ocultas.

En 1995, el envío debió cambiar de nombre por problemas legales y comenzó a llamarse El Show de VideoMatch y a ocupar la franja de las 22 hs. En 2005, en tanto, el programa emigró a Canal 9 con el nombre de ShowMatch, aunque manteniendo su esencia. Y, desde 2006, pasó a la pantalla de ElTrece, dónde con excepción del año 2013 en el que no salió al aire, siguió cosechando éxitos con distintos formatos como el Bailando por un sueño, Cantando por un sueño, Gran Cuñado y La Academia, entre otros.

“Era una persona muy tímida. Más que tímido era cauto. Recuerdo los sweaters que tenía en escote V de una marca que era mi auspiciante, me ponía saquitos”, había contado Tinelli en diálogo con Teleshow al ser consultado sobre cómo era él cuando dio sus primeros pasos en el rol de conductor. Y agregó: “Hablaba no muy de corrido porque no quería ir muy arriba en el tono, porque me pedían que no fuera tan arriba. Así, recuerdos que no se me van a olvidar. Era un conductor de un noticiero deportivo en la noche y mirá en lo que terminé”.

