Polera, panza al aire y tachas: la desopilante foto del primer book de Esteban Lamothe

El actor mostró una foto de su debut frente a la cámara

Con más de 1 millón de seguidores en Instagram, Esteban Lamothe suele compartir contenido relacionado a sus proyectos laborales, pero algunas veces también recuerda anécdotas de su juventud. Esta vez publicó una imagen inédita de su primer book de fotos y contó el detrás de escena de aquella producción. Con humor y sinceridad, el actor reconoció que no obtuvo el éxito que esperaba.

“Voy a subir una foto muy épica”, adelantó en su stories junto a una selfie donde mantuvo la seriedad para no delatar de qué se trataría. A modo de prólogo a la postal y como una suerte de contexto de aquel momento, explicó: “A continución, una foto de mi primer book para conseguir trabajo de actor, ahí estoy con mi hermano Christian Francucci; habíamos decidido no trabajar más de mozos y ser actores para siempre”.

El actor recordó el contexto en que posó para la foto "épica" de su primer book

“No eran épocas muy buenas a nivel económico y menos a nivel emocional, laboral, espiritual y/o conyugal. Esa noche estábamos en cualquiera y nos creíamos mil”, continuó. “Y pensamos que con estas fotos íbamos a patear el tablero y romperla toda, lo demás es historia y no se puede contar acá”, rememoró con nostalgia. A los pocos minutos posteó la foto retro donde posa con su colega y amigo con extravangantes looks.

Sobre un sillón tapado con una tela de jean, ambos optaron por outfits similares: jean y buzos de estampado rayado con polera. El detalle que completa aquel vestuario recae en un cinturón de tachas que brilla con el flash de la cámara. Mientras su compañero apostó por una pose reflexiva, Lamothe clavó su mirada en la lente. “Las repartimos por las productoras. Nunca nadie nos llamó”, reconoció en la siguiente historia, dejando entrever que el éxito llegaría varios años después.

"Nadie nos llamó": la foto retro de Esteban Lamothe antes de ser actor

Después de algunos papeles secundarios su gran oportunidad ocurrió en 2011, gracias a su rol en el film El estudiante. Luego vendrían tiras como Sos mi hombre y Farsantes, hasta que alcanzó su primer protagónico en la serie Guapas. En 2015 fue el coprotagonista de la película Abzurdah junto a Eugenia La China Suárez, hecho que significó su debut en la pantalla grande. Dos años después se puso en la piel de “Javo” Valdés en Las Estrellas, donde compartió elenco con Celeste Cid, Marcela Kloosterboer, Natalie Pérez, Violeta Urtizberea, entre otros. Ese papel le valió el Premio Martín Fierro en la categoría de “actor protagonista de ficción diaria” en 2017.

Actualmente interpreta al cura Lorenzo en La 1/5-18, la novela de Polka que se transmite por El Trece. En cuanto al plano personal, el actor se muestra feliz, de novio con Charo López. Poco después de blanquear el romance con una salida nocturna donde no se escondieron de las cámaras, Lamothe abrió su corazón sobre su relación en diálogo con Intrusos (América). “Le mandé a decir algo con el paraguayo, con Nico García Hume, porque ellos estaban haciendo un cortometraje y me hizo gancho”, confesó sobre los comienzos del affaire. Cuando le consultaron si su madre y Charo ya se habían conocido, el actor cerró con una sonrisa pícara: “Sí, sí, le dio la aprobación. Olga es muy flexible y muy amorosa. Se vieron una vez, comimos un lechón”.

