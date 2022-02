La alegría de Celeste Cid por dejar atrás una adicción: “Vale la pena el esfuerzo”

Celeste Cid compartió con sus seguidores cómo superó su adicción al cigarrillo (Instagram)

Con sus trabajos desde pequeña en el mundo del espectáculo, Celeste Cid supo ganarse el cariño del público. Pero detrás de su talento y de su belleza escondía una historia de adicción a las drogas contra la que peleó durante unos años e incluso pasó unos días internada en una clínica de rehabilitación “Lo que viví no fue joda y rock and roll, sino el momento más triste de mi historia. Tiempos de duelo, de ‘duelar’ fantasmas personales y temitas familiares”, señaló por entonces la actriz, e hizo referencia a la exposición de su profesión. “Trabajo desde muy chica, rodeada de cuidados y cariño, pero también obligada a pensar y a responder como adulta, con cargas horarias, comiendo en el auto entre la escuela y un estudio. La decisión era mía hasta ahí, hasta que pesó”, señaló tiempo atrás en diálogo con Revista Gente

Con el correr de los años, Celeste logró logró superar sus problemas y lo hizo públicos, para visibilizar una situación . “Fue un momento muy triste y feo, que no se lo deseo a nadie”, confesó tiempo atrás en diálogo con Catalina Dlugi. “Me parece que lo lindo que se puede rescatar de eso es que algo se acomodó, pese al sufrimiento que ese momento, encontré ahí por supuesto algo de no querer estar nunca más en ese lugar, y también mucho trabajo interno, porque no deja de ser un problema de salud y una enfermedad que hay que atravesarla”, agregó al respecto.

Celeste Cid siempre habló con franqueza de sus adicciones

Además, en la misma entrevista destacó cómo lo vivía a la distancia: ”Por suerte al día de hoy me pasa que no me despierto con el lema de ‘sólo por hoy’, es como si le hubiera pasado a otro, es muy loca la situación. Y también fue muy reparador y se reconstituyeron muchos vínculos, y eso me parece muy rescatable”, concluyó en ese sentido.

Ahora, la ex protagonista de Las estrellas y Resistiré dejó atrás otra conducta que la tenía preocupada. Fue la propia actriz la que lo comunicó en su cuenta de Instagram, luego de mostrar en su feed un video en el que se la veía en una producción en una bañera, sumergiéndose en el agua, con un cigarrillo en sus manos y fumando. Más tarde, tomó algunas imágenes de la filmación y las subió a las historias, aclarando algunas cuestiones.

“Pd, dejé de fumar hace (en dos días) 4 meses, usamos cigarrillos de lavanda con incayuyo para el video. Los recomiendo, cuesta dejar la nicotina pero vale MUCHO la pena el esfuerzo”, escribió la actriz, compartiendo con sus más de dos millones de seguidores , “(Dije “los recomiendo” y claramente quise decir “antes que la nicotina y todas esas porquerías”. Obvio que mejor no fumar nada. Mejor sentirse bien)”, concluyó la actriz.

Los posteos de Celeste Cid en Instagram

Días atrás, quien había manifestado su preocupación por la adicción al tabaco fue Ángela Torres. La actriz y cantante provechó su enorme popularidad en las redes sociales para hablar a corazón abierto con sus cientos de seguidores sobre su adicción al cigarrillo y dio un importante consejo. En sus historias de Instagram, la cantante publicó un video en el que aseguró: “No caigan, es una trampa...”.

“Nunca pensé que iba a ser una persona que a las tres de la mañana iba a estar fumando, ni tampoco pensé que iba a ser esa persona que se levanta a las diez de la mañana y fuma. ¡Y por eso me está pasando!”, explicó la actriz mientras mostraba un encendedor. “No se envicien como yo con estas mierda”, recomendó.

