El ácido mensaje de Gonzalo Heredia luego de la invasión de Rusia a Ucrania

La noticia del ataque de Rusia a Ucrania en la madrugada del jueves conmocionó al mundo entero. Minuto a minuto, la situación es seguida con dramatismo y entre las imágenes de bombardeos y los testimonios desesperantes de quienes están en el lugar de los hechos, se suceden los mensajes pidiendo por el cese de las hostilidades. En este contexto, y como suele ocurrir en eventos de esta magnitud, el mundo del espectáculo se manifestó al respecto, con diversas opiniones sobre el conflicto y un deseo común de paz. Wanda Nara, Benjamín Vicuña, Luciana Salazar, Jimena Barón y Cinthia Fernández, sólo para mencionar algunos, dejaron constancia de su posición en redes sociales.

Pero quizás el caso más representativo sea el de Natalia Oreiro. La actriz uruguaya es ciudadana rusa y un absoluto fenómeno popular en uno de los países contendientes, registrado en el documental Nasha Natasha. Una vez desatado el conflicto, Oreiro publicó en su Instagram una caricatura en la que se ven dos personas, una con los colores de la bandera de Rusia y otra con los de Ucrania, y ambas tratando de alcanzar dos palomas. “Queremos paz”, se puede leer, tanto en idioma ruso como en español.

Gonzalo Heredia protagoniza La 1-5/18 por El Trece

En este panorama, uno de los actores más populares del momento se corrió de ese lugar y fue por un mensaje diferente. Se trata de Gonzalo Heredia, que se luce en la obra de teatro Desnudos y da vida cada noche a Bruno en La 1 -5/18, la ficción de El Trece. Fiel a su estilo ácido, la pareja de Brenda Gandini no suele mantenerse callado en cuestiones políticas y sociales y acudió a su cuenta de Twitter para dejar un mensaje en clave irónica. “Tranka, ahora escribo mi mensaje de paz en mis redes sociales así lo lee Putin y salen de Ucrania”, escribió poniendo el foco en el presidente ruso.

El mensaje no pasó desapercibido y sumó miles de interacciones entre reacciones y comentarios. Muchos leyeron en sus palabras un dardo hacia los colegas que se habían manifestado previamente, aunque otros entendieron que bien podría ser una respuesta hacia las opiniones livianas en general. La mayoría de las reacciones fueron positivas o al menos respetuosas de la posición y se abrió otra esfera de discusión, algo siempre saludable.

El tuit de Gonzalo Heredia sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania

No es la primera vez que el actor y escritor -recientemente publicó su segunda novela, El punto de no retorno- acude a las redes para expresar sus opiniones. Por caso, en las pasadas elecciones, dejó su sello mientras observaba el debate de los candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires. En medio de los idas y vueltas, el actor lanzó una desopilante reflexión en un tuit: “Viendo el debate, ¿en serio me dicen que yo actúo mal?”.

Su mensaje recopiló más de 41.000 “favoritos” en la red social del pajarito, y muchos recordaron el día que fue tendencia su nombre y apellido por las escenas que protagoniza en La 1-5/18, la tira donde comparte protagonismo con Agustina Cherri y Esteban Lamothe está ambientada en un barrio popular, y cada capítulo deja su huella en las redes sociales, uno de los grandes termómetro de estos tiempos.

En uno de los episodios, a su personaje lo balean y gracias a la intervención del médico que interpreta Luciano Cáceres consigue salvarle la vida. Claro que los métodos no fueron del todo convencionales ni creíbles y los tuiteros tomaron nota y lo hicieron tendencia. Al ver lo que sucedía en el mundo virtual, el actor activó su cuenta y envió un mensaje para sus detractores: “Chicxs dejo de actuar sin problemas si les pagan el colegio y los gastos varios a mis hijxs. Posta”, junto al emoji de una sonrisa. El mensaje rápidamente se viralizó y una vez más las aguas se dividieron. Hubo quienes redoblaron su crítica e incluso cuestionaron el uso de lenguaje inclusivo. Sin embargo, cabe destacar que la gran mayoría de las respuestas fueron positivas.

