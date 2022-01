Ángela Torres reveló cuál es la adicción que no puede superar: “No se envicien como yo”

Ángela Torres

Ángela Torres aprovechó su enorme popularidad en las redes sociales para hablar a corazón abierto con sus cientos de seguidores sobre su adicción al cigarrillo y dio un importante consejo. En sus historias de Instagram, la cantante publicó un video en el que aseguró: “No caigan, es una trampa...”.

“Nunca pensé que iba a ser una persona que a las tres de la mañana iba a estar fumando, ni tampoco pensé que iba a ser esa persona que se levanta a las diez de la mañana y fuma. ¡Y por eso me está pasando!”, explicó la actriz mientras mostraba un encendedor. “No se envicien como yo con estas mierda”, recomendó.

Ángela Torres habló sin filtros sobre su adicción al cigarrillo.

Por otra parte, en su cuenta oficial de Instagram, la sobrina del cantante Diego Torres publicó fotos y videos de sus vacaciones en los Estados Unidos. En esta escapada, la joven artista aprovechó para disfrutar de la playa en Miami, descansar y relajarse por unos días. También visitó nuevos lugares y se deleitó con comidas deliciosas.

Angela Torres y su novio en Miami

También disfrutó de este viaje con su novio, Franco Rizzaro, un joven actor que trabaja en una agencia que representa a artistas y también realiza tareas en redes sociales. Tras este mecido descanso, Ángela regresó a Buenos Aires para cumplir con sus compromisos laborales y retomar sus actividades.

Por otra parte, el año pasado, Torres fue una de las invitadas de este sábado a PH, Podemos hablar (Telefe). La cantante dio un paso al frente cuando Andy Kusnetzoff anunció uno de los tópicos que se trataron en el programa: “Los que tuvieron o tienen una relación especial con sus padres”.

“Tuve una familia muy poco hegemónica, por así decirlo. No tengo tanto esa conexión con la familia, me cuesta un poquito”, comenzó la nieta de Lolita Torres e hija de Gloria Carrá y Marcelo Torres. “Mi familia siempre fue un bardo, toda familia de artistas, un quilombo mal. Y yo me sumé al quilombo de entrada. El vínculo con mi mamá siempre fue un poco difícil, nos cuesta, pero de a poquito lo vamos encontrando”, reconoció.

Y siguió: “Yo siempre me abrí camino, laburo desde muy chiquita y lo hice todo de forma muy independiente. Me fui a vivir sola a los 17 años porque quería irme de casa”. La joven reconoció además que no se llevó bien con algunas parejas de su madre, aunque no dio nombres, y contó que su niñez fue muy intensa, rodeada de artistas y con Carrá que trabajaba mucho.

“Siempre fue un lío. Mis papás nunca se llevaron bien, con sus motivos, y yo estaba en el medio. Mi viejo hizo de todo, es un aventurero de la vida. Tiene sus experiencias, que son magníficas, sus aventuras y anécdotas que me cuenta y valoro, pero es un hippie”, dijo la cantante, que resumió el vínculo con sus padres como “delicado”.

“Creo que lo que hice en mi vida es que mis amigos son un poco mi familia, y mis hermanos más que nada. Obviamente que a mis viejos los amo, pero necesito unos diez añitos de terapia para sanar un par de cositas”, concluyó, un poco en serio un poco en broma.

