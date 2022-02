Mirtha Legrand recordó una historia de amor desconocida: “Tuve un novio cordobés”

En el día de su cumpleaños 95, Mirtha Legrand recordó a su novio cordobés (Martín Souto)

Este miércoles y por motivo de su cumpleaños número 95, Mirtha Legrand recibió muchos saludos y también fueron varios los medios que se comunicaron con ella para darle los mejores deseos en este nuevo ciclo que comenzó. En una de las tantas entrevistas que dio, hizo una mención inesperada al recordar a un novio cordobés que tuvo antes de casarse con Daniel Tinayre.

“Hace muchísimos años que no voy. Adoro Córdoba, he ido muchísimo, me gustaba mucho… tenía un novio cordobés, así que lo iba a visitar. Me gusta todo: su tonada, su idiosincracia, la ciudad y todo el interior, que es bellísimo”, reveló en comunicación con El Doce.

La diva dejó entrever que le gustaría instalarse en esa provincia. “Cuando a veces estoy muy exigida, con mucho trabajo, o no estoy bien, pienso: ‘¿En dónde me gustaría estar?’. Y pienso que me gustaría estar en una hostería en Córdoba, tranquila, mirando a las sierras, tomando un rico té… ¡Cuánto adoro Córdoba. Tengo que volver, no es posible que hace tantos años no vaya a Córdoba!”, dijo Mirtha.

Fue en 1945 cuando Legrand estuvo a poco de dejarlo todo para casarse con Julio Albar Díaz, a quien consideraba el amor de su vida. Se habían comprometido y soñaban con instalarse en Córdoba, pero un año después apareció Tinayre y el flechazo con la diva de los almuerzos fue total.

Antes de que la actriz se cruzara con el productor francés, los medios de la época daban por hecho que Mirtha se casaría con el cordobés. “El señor Albar Díaz, estudiante universitario, escritor, hombre de inquietudes, ha llegado al corazón de Mirtha Legrand y ella ha llegado al corazón de él, en la fantasía de sus bellas juventudes. Y serán felices porque son capaces de entender las verdaderas efusiones del cariño”, contó Cine Argentino por aquel entonces. Pese al augurio, esta relación no prosperó y mientras que el joven regresó a su provincia natal, Mirtha se emparejó con Tinayre, con quien luego formarían una familia, con la llegada de Marcela y Daniel

Mirtha celebró sus 95 años en su departamento ubicado en la Avenida Libertador al 2800, donde la acompañaron veinticinco de sus amigos y familiares para festejar su cumpleaños. La diva de los almuerzos sorprendió a todos y bajó hasta el hall del edificio alrededor de las nueve de la noche para hablar unos minutos con la prensa. Con el oficio y profesionalismo que la caracteriza, respondió una por una las consultas sin evadir ningún tema, y hasta se animó a hacer un chiste sobre su edad.

Al ser consultada sobre su ánimo en este día especial, la conductora respondió con una gran sonrisa: “Feliz, porque he tenido una vida maravillosa, llena de felicidad, de gente que me quería, con dos hijos divinos, un marido amoroso, un público que me ama, ¿qué más puedo pedir? Todo muy placentero”. También agradeció encontrarse bien de salud para poder reunirse con algunos seres queridos en el marco del protocolo sanitario que aplicaron para este encuentro en su hogar.

“Antes de ayer hablé con Susana (Giménez), estuve con ella porque se tenía que ir; tenía que hacer un comercial en Punta del Este”, explicó sobre una de las invitadas que no pudo asistir a la cena. “Marcelo Tinelli me mandó flores, las flores que he recibido chicos, impresionante. Chocolates y bombones también, se han hecho ricos”, comentó con humor sobre todos los presentes y detalles que le hicieron llegar durante el día.

