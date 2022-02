La operación de Stefi Roitman que preocupó a sus fanáticos: “Estoy recuperándome, no puedo moverme mucho”

Stefi Roitman tuvo que someterse a una intervención

A tan solo un mes de su soñada boda con Ricky Montaner, Stefi Roitman no está pasando uno de sus mejores momentos. Y es que a pesar de que todo marcha sobre ruedas en el flamante matrimonio, la influencer tuvo un percance en su salud que la obligó a someterse a una operación.

“Hoy me siento así ¡El portal nos dejó on fire! Estoy recuperándome de una intervención que me hice en zonas bucales (? qué rico. Hoy me siento mejor”, escribió en las últimas horas en Instagram junto a un video en las que se la ve bailando al ritmo de “Fantasy”, el último tema que lanzó Tini Stoessel. Y agregó: “Lxs amo mucho y espero lograr contagiarles un poquito de la enershy del día que fue hoy. Esta canción me lleva a momentos lindos que me dan de todo. Que tengan feliz noche, que mañana será un mejor día. Siempre”. Rápido de reflejos, su flamante esposo le comentó: “Esperame”.

El posteo de Stefi Roitman y la respuesta de Ricky Montaner

En tanto, publicó una story de una imagen suya en blanco y negro, y señaló: “En teoría no puedo moverme mucho… pero bueno. Ya llevo varios días quietiiiiita”. Acto seguido, compartió una story de un amigo de ella en la que se la podía observar tomando distintas sopas. “La catadora de sopas”, escribió el joven. Y ella avaló: “Así estamos, qué decirles #recuperandox”. Sin embargo, no dio muchos más detalles de lo que le sucedió.

De todas formas, varios de sus casi cuatro millones de followers le desearon una pronta recuperación. “Hermosa, que te recuperes prontito de la boca”, “Que te mejores, Stef”, “Que bueno, Stefi, que estés bien alegre y feliz”, “Que hermosa se te ve !!! Volviste a recuperar tu sonrisa !”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Stefi contó que se está recuperando de su intervención

Muy activa en las redes sociales, Roitman también se expresó este jueves en su cuenta de Twitter, pero en esa oportunidad para referirse al ataque de Rusia a Ucrania. “Qué pena y qué miedo lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Parece mentira levantarse y ver una noticia así en 2022″, se lamentó.

El profundo mensaje de Stefi

A fines de enero, y ante la gran cantidad de versiones que indicaban que Stefi y Ricky no habían pasado por el Civil, el cantante decidió salir a aclarar dudas. “Con mucho amor para los que hablan por hablar. 12/30/21″, escribió el integrante del dúo Mau y Ricky junto con el emoji de un anillo y varias fotos entre las que estaban él y su flamante esposa en las playas de Miami muy sonrientes, y capturas de pantalla que daban cuenta de su casamiento Civil en Estados Unidos.

“Marriage date (fecha de casamiento) 12/30/21(30 de diciembre del 2021)” y “Status: married (estado: casados)”, decían las capturas, dejando a un lado las especulaciones, ya que la pareja había decidido casarse en el país del norte, donde reside la mayor parte del tiempo, y no en la Argentina.

Uno de los primeros en comentar el posteo del músico fue su padre, Ricardo Montaner. “Tomá pa’ vos. Me da tanta risa. ‘Nadie entra, nadie sale’…Que vivan los novios”, escribió el intérprete de “Tan enamorados”, “Déjame llorar” y “Me va a extrañar”, entre otros temas.

SEGUIR LEYENDO: