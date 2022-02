Jorge Rial confirmó su regreso a la televisión: qué programa hará y en qué canal estará

Jorge Rial volverá a la televisión a principios de marzo

Jorge Rial anunció su regreso a la televisión a través de un irónico mensaje en Twitter. El periodista será el conductor de Sobredosis de TV por la pantalla de C5N, a poco más de un año de haber dejado la conducción de Intrusos. Mientras sigue adelante con su programa radial, Argenzuela, en la segunda mañana de Radio 10, agrega a su agenda una nueva actividad que lo reencontrará con los espectadores en la pantalla chica.

Él mismo hizo oficial la noticia en la red social del pajarito, donde confirmó que su debut será el sábado 5 de marzo a las 21. Fiel a su estilo, y como una clara ironía, remató: “No había otra cosa”. Las especulaciones sobre su futuro laboral no cesaron desde que se alejó del ciclo de espectáculos que condujo durante veinte años. Luego incursionó en otros rumbos en TV Nostra por América, y diez meses más tarde regresará a su rol más característico, aunque en este caso no será en la televisión abierta, sino en el cable.

El ciclo que anteriormente se llamó TVR ya tuvo varios conductores en los últimos años, y cosechó buenos resultados en la señal de noticias. El 2021 tuvo como figuras a la dupla de Elizabeth Vernaci y Juan Di Natale, y previamente estuvieron Roberto Funes Ugarte, Luciana Rubinska, Diego Iglesias y Luli Trujillo, entre otros. Ahora será el periodista quien afrontará el desafío de presentar y comentar un compilado semanal, además de entrevistar a distintas personalidades.

El conductor estará al frente de Sobredosis de TV en una entrega semanal que será cada sábado a las 21 por C5N

Dos semanas atrás Rial charló a solas con Teleshow y aunque todavía no tenía en mente ningún proyecto en televisión, expresaba su deseo de formar parte de los cambios venideros: “Hay que reconstruir la televisión, hay que hacerla de vuelta. Para mí es bárbaro como medio de comunicación, pero hay que reconstruirlo, y no veo muchas ganas de hacerlo. La tele cree que echar mano a los influencers es renovarse, y no es así. No reniego de la tele, pero hay que barajar y dar de nuevo”.

“No está en mis planes volver a la televisión, no me quita el sueño, no extraño y casi no miro porque no hay mucho que me atraiga. Paso. Lo último que vi fue la edición anterior de Masterchef Celebrity, pero ni siquiera veo noticieros, porque para eso voy a los canales de cable. Y entretenimiento no hay: no veo nada que me atraiga”, aseguró en la entrevista. Al parecer la propuesta de la señal de cable le resultó atractiva por el formato y la entrega semanal y así aceptó embarcarse en una nueva etapa.

También opinó sobre el equipo actual del ciclo de Intrusos y lo definió como “un producto muy sólido que resiste los cambios de figuras”: “Mi salida era lógica y necesaria para el programa y para mí; yo me había aburrido de entrevistar gente que no conocía, que no sabía que hacían. Cuando yo me voy del programa pido que queden Adrián (Pallares) y Rodrigo (Lussich), y el canal no los quería”.

“Ellos querían a (Horacio) Cabak y a mí no me parecía; creía que lo lógico era que siguieran ellos. Ahí cambió el estilo: lo hicieron más liviano y de entretenimiento. Ahora está Florencia (de la V) y también es lógico, porque ante un canal que ha perdido a sus figuras, miraron para adentro y me parece bien”, sostuvo. “El formato resiste porque tiene un estilo, y es real que no instala agenda y no tiene la influencia de antes, que lo que decías en Intrusos explotaba, pero sigue siendo un programa de referencia y me siento orgulloso de haber armado ese estilo durante 20 años. No es lo mismo: no lo miro porque no cuentan nada que yo no sepa. Y perdió maldad, esa cosa irónica que tenía y ya no tiene”, opinó.

