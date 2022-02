Fuerte cruce entre El Dipy y Alberto Samid: “Lo arreglamos a los guantes o a los tiros”

El Dipy y Alberto Samid se enfrentaron en Twitter

Desde que dio a conocer su posición política tanto en la televisión como en las redes sociales, El Dipy dejó de ser solo un cantante de cumbia: para muchos, se convirtió en un referente de la actualidad. En ese sentido, no son pocas las veces que se enfrentó a figuras reconocidas que estaban en desacuerdo con su ideología, tal es el caso de Pablo Echarri y el Coco Silly. Y en esta oportunidad, tuvo un feroz cruce en Twitter con Alberto Samid, quien siempre fue afín al peronismo.

Todo comenzó con un picante comentario del ex Vicepresidente del Mercado Central de Buenos Aires, tras escuchar la opinión que el cantante dio sobre Juan Domingo Perón en una entrevista. “Este burro analfabeto que no conoce absolutamente nada de la historia argentina debería lavarse la boca antes de opinar de Perón”, escribió y, lejos de amedrentarse, lo arrobó para que vea su mensaje. La respuesta de David Adrián Martínez - tal es su verdadero nombre - no se hizo esperar: “¡Hola Alberto! Este burro analfabeto vive libre y vos estás con una tobillera electrónica ¡Besos bebe!”, le retrucó.

Así comenzó el picante ida y vuelta

Fue en ese momento que la discusión escaló al punto de que el ex empresario de la carne lo invitó a un enfrentamiento presencial: “Burro, preparate porque cuando te encuentre, esto lo vamos a arreglar de hombre a hombre”, disparó, y el músico no se “achicó” e hizo un fuerte contraataque: “Si lo dejan salir de la prisión domiciliaria, me voy hasta su casa en Ramos (Mejía), ahí en avenida de Mayo, y lo arreglamos. Lo arreglamos como quiera. A los guantes o a los tiros. Usted elige. Beso, ‘tobillín’”.

Ambos sugirieron encontrarse cara a cara

Sin ánimo de terminar la discusión, Samid le contestó, haciendo referencia al macrismo: “Che, burro, ¿sabes por qué tengo tobillera? Porque me metieron en cana los delincuentes que vos defendés, solo porque me la pasé 40 años vendiendo carne barata ¡Les jodía que los sectores mas humildes puedan comer carne!”. A lo que el Dipy contraatacó: “No sabia que “EVASIÓN” se le llamaba a la carne barata para gente humilde. Encima te tuvimos que pagar todos la vuelta en avión de Belice porque te hiciste el chapo Guzmán y te salió para el c...Siguiente pregunta…”. Al no recibir respuesta, el intérprete siguió: “¿Qué pasó, Alberto, que no contestas? Dale, cuatrero. Decime dónde”. Y lo chicaneó: “Bue. Yo también te pregunto eso. En tu casa porque no podés salir. Daleee”.

La respuesta de Samid

El Dipy continuó la discusión

El Dipy insistió ante el silencio de Samid

Tras una horas, y al conocer la noticia de que el cantante iba a ser entrevistado en el canal La Nación +, Alberto volvió a la carga. “Ahora éste burro analfabeto va a hablar mal de Perón al canal Macri. Y el sirviente de Macri lo recibe y da como verdad cierta todas las pelotudeces que dice ¿Qué esperan los diputados y los senadores peronistas para salir a bancar a Perón de las barbaridades que dice este burro?”, señaló, siempre en la red social del pajarito. Contundente, el Dipy dio nuevamente su réplica: “¡Cómo no voy a hablar de Perón si en 1938, dejó que hagan un acto nazi en el Luna Park y tenía una amante de 14 años, Alberto!”.

Así se cerró, por el momento, la discusión entre ellos

Cabe recordar que en noviembre, el músico se había ofrecido como candidato de cualquier partido político para desplazar a Espinoza de La Matanza. “Mi familia no está muy de acuerdo con que haga esto, pero ya está, no aguanto más. Estoy podrido de que me amenacen, podrido de que aprieten a mi viejo cuando va a cobrar la jubilación, podrido que por pensar distinto pasen estas cosas en La Matanza”, denunció en un video publicado en su cuenta oficial de Instagram. Luego, hizo su anuncio: “A partir de este momento, me pongo a disposición de cualquier partido político que me necesite para sacar a estos chorros”. En clara referencia al gobierno local que está en el poder hace 38 años.

