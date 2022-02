La Justicia le impuso a Sebastián Domenech una multa por cada tuit que escriba sobre la causa de sus hijos: cuánto dinero deberá pagar

Una de las últimas fotos que Sebastián Domenech tiene con sus hijos, Caro y Maxi

En medio de su lucha por volver a encontrarse con sus hijos luego de seis años, el periodista de TN y El Trece Sebastián Domenech contó en sus redes sociales que la Justicia lo intimó a pagar una multa de $20 mil pesos por cada mensaje que escriba -o hable en los medios- sobre la causa, e incluso por cada publicación que comparta al respecto.

“La ‘Justicia’ que me tocó por desgracia finalmente le pidió al Fuero Penal que me investigue por el delito de desobediencia. Y además me intima a pagar una multa de 20 mil pesos por cada publicación que yo haga en las redes o en los medios. Así quiere callarme”, aseguró en su cuenta de Twitter y advirtió que no cuenta con más dinero para hacerse cargo de las posibles penalidades. “Si no publico más, es porque ya no tengo más plata para seguir pagando multas”, enfatizó el papá de Carolina y Maximiliano, que son mellizos y tienen 11 años.

Y agregó: “Pero no le tengo miedo a esta acusación porque esto no es un ‘desacato’, es mi lucha para recuperar el vínculo con mis hijos. El tiempo pasado ya lo perdimos para siempre”.

Por su parte, volvió a apuntar contra los tiempos de la Justicia: “No quiere que se sepa la verdad de su inoperancia, lo que impidió a mis hijos verme en estos seis años. Todo este tiempo estuve sumiso, pero ya no -advirtió-. Crucé una línea y no pienso ir para atrás, por mis hijos y por otros nenes que pasan por lo mismo, y con el respeto y firmeza de siempre”.

Sebastián Domenech contó que la Justicia le impuso una multa por cada tuit que escriba sobre la causa de sus hijos

Los mensajes de Sebastián Domenech sobre la causa de sus hijos

“Les regalé seis años... SEIS AÑOS de la infancia de mis hijos para que corrijan el gravísimo error que cometieron al separarme de los nenes por una falsa denuncia. Y siempre les hice caso a todo lo que ordenaban”, enfatizó el periodista y agregó, haciendo referencia a su ex pareja: “De hecho, jamás le impusieron multa ni nada a la otra parte en cada revinculación a la que faltó para así poner sus palos en la rueda. Ahora soy yo quien no va a parar de exigir que impartan Justicia de verdad”.

Después de varios años llevando su lucha en silencio, el periodista decidió hacerlo público en diciembre pasado cuando contó el drama que atraviesa al no poder ver a sus hijos mayores, de quienes, además, desconoce su paradero. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter, red social en la que fue contando las novedades de la causa. “Si pelear por mis hijos en esta causa incluye quedar con antecedentes y realizar una probation, como anticipa la jueza, bienvenida sea esa detención. Llevaré con orgullo ese antecedente y soy capaz de tatuarme el número de expediente en el pecho”, escribió días después quien también es padre de Sol, de cuatro año, fruto de su relación actual.

Sebastián Domenech publicó el audio en el que su exmujer le advierte que lo denunciaría (Twitter)

En tanto, publicó un audio de una conversación con su ex pareja, en donde ella le aseguraba que “algo iba a armar”. “A los del canal no les va a caer nada bien que tengas dos antecedentes, dos causas. Algo voy a armar, Seba. Y sino, te juro que me voy a ir a cada nota y voy a hacer un escrache atrás. Si vos hablás, yo salgo con un cartel atrás. No me importa, Seba. Yo tengo la libertad de hacerlo, y lo voy a hacer”, le dijo la madre de sus hijos al periodista por teléfono.

“Luego de esta escucha, vino la denuncia que derivó en la cautelar que hasta hoy sigue vigente”, contó por ese entonces el cronista. “Creo que nadie puede negar esto. Queda expuesta con claridad. Varios compañeros fueron testigos de este llamado. No quería ni que saliera al aire en el noticiero. Pero yo siempre aguanté y me aferré al laburo que tanto amo. Y este material no es lo único”, agregó.

Cuando contó su lucha en las redes sociales, Sebastián Domenech explicó qué lo motivo a hacerlo público después de seis años en los que lo mantuvo dentro de su familia y amigos, quienes lo acompañaron durante el proceso. “Hablo porque crucé el límite, estoy cansado, peor no puedo estar y no me importa nada”.

SEGUIR LEYENDO: