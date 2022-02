Masterchef Celebrity: la advertencia de Juariu a Damián Betular sobre sus secretos en las redes sociales

La influencer mantuvo un picante ida y vuelta con el pastelero

La noche del martes estuvo cargada de nerviosismo en Masterchef Celebrity 3, debido a una consigna que puso a prueba la memoria de los participantes a la hora de recordar un listado de ingredientes. El desafío se repitió a lo largo de la jornada varias veces más y solo algunos pudieron cumplir con las expectativas. En medio de esa tensión Damián Betular intentó asesorar a Juariu con la preparación que eligió, pero para su sorpresa la conversación terminó en una confesión de la influencer.

Unos días atrás la concursante fue la protagonista de una de las entregas de Más Masterchef, el segmento que se transmite a través de las redes sociales bajo la conducción de Diego Poggi, y allí reveló que suele espiar los “movimientos virtuales” de los tres jurados. Atento a aquella entrevista, el pastelero no dejó pasar el detalle y cuando se detuvo en la estación de cocina mantuvieron un picante diálogo.

“Escuchame, yo no quiero meterme en problemas. ¿No me estás averiguando nada, no?”, le consultó el chef, en un intento por amedentrar a la experta en stalkear famosos. “Hay cosas, Betular, vos sabés, pero yo te voy a cuidar”, le contestó la participante con una sonrisa pícara. Fiel a su estilo, el jurado redobló la apuesta: “Me vas a cuidar hasta que te vayas”.

Vicky Braier, más conocida como Juariu, se define como "la detective de los famosos"

“Sí, hasta que me vaya”, lo amenazó con humor la influencer. “Te vas a ir y va a explotar la bomba, like, like y like”, aseguró Damián. “Vos ya sabés a quién no tenés que sacar”, le sugirió mientras picaba los vegetales. Detrás de cámara, Juariu se mantuvo firme en sus teorías: “Yo soy como una especie de detective. Betular: vos y yo sabemos de esos likes”.

Reservado sobre su vida privada, el pastelero no suele compartir detalles de su vida privada en el mundo virtual, y en las últimas entrevistas que condedió aclara que está soltero desde hace un buen tiempo. Cabe recordar que la participante ya había tenido un cruce relacionado a su profesión la semana pasada, nada más y nada menos que con Claudia Villafañe -quien ocupó el rol de Germán Martitegui durante algunos episodios por cuestiones de salud del jurado-, y Betular había sido testigo de ese tenso momento.

“Todo era felicidad hasta que recordé que Gianinna me tiene bloqueada”, se sinceró la influencer cuando vio quién suplantaría al chef más exigente del reality de Telefe. La productora y organizadora de eventos no se quedó atrás con su propia confesión: “La conozco viste por su trabajo, ¿no? Y muchas veces la quería buscar para...”, sin completar la frase hizo un gesto con la mano que dio a entender que había cuentas pendientes por cobrar.

La reacción de Damián Betular al escuchar a Juariu con sus teorías sobre los likes que intercambia en las redes sociales

Betular trató de cambiar de tema y le hizo algunas consultas sobre la preparación. En un intento por aconsejarla, Villafañe volvió a tomar la palabra y se confundió el nombre de la influencer. “Jauriu, tené en cuenta que es para cinco comensales”. Aunque se dio cuenta, la concursante optó por llamarse al silencio y en las grabaciones posteriores expresó: “Claudia, decime como se te cante, como quieras vos”.

Después explicó el motivo del enojo de la primera ganadora del ciclo: “Yo no stalkeé a Gianinna y a Dalma, a las dos no, pero a Gianinna sí. Tuvo una relación con Daniel Osvaldo, y bueno...salió en las redes y sí, lo puse en mi Instagram, que estaban teniendo un algo; no les ha gustado a Gianinna y Osvaldo y me bloquearon”. Cómplice e irónico, el pastelero fue quien le advirtió aquella vez: “Ya nos vamos a enterar que estuviste haciendo”.

