A una semana de la muerte de Gustavo Martínez, Martita Fort borró casi todas las fotos de su Instagram y dejó solo tres

Martita Fort eliminó casi todas sus fotos del perfil de Instagram

Son días convulsionados para el clan Fort. Hace casi una semana Gustavo Martínez decidió quitarse la vida y se tiró del balcón del departamento que compartía con Martita y Felipe, hijos de Ricardo Fort y de quien era su tutor legal tras la muerte del empresario mediático, en noviembre de 2013.

Esto ocurrió a muy pocos días de que los mellizos cumplieran 18 años (será este viernes 25), momento en que celebrarán su mayoría de edad y ya podrán disponer de sus bienes, viajar al exterior y, además, terminaría la tutela legal de Gustavo. Una vez consumada la triste noticia, este hecho bisagra fue señalado como uno de los principales motivos que agudizó la depresión de Martínez, además de otros temas de salud que venía arrastrando.

Así las cosas, en las últimas horas Martita Fort tomó una drástica decisión en torno a su perfil de Instagram, al eliminar (o, quizás, archivar) casi todas las fotos que tenía publicadas en su feed. Desde Los Ángeles, ciudad al que la joven viajó con su hermano para celebrar sus 18 años, tomó la decisión de editar su perfil dejando solo tres imágenes: dos en las que se le ve en una producción fotográfica y una tierna postal familiar que incluye a Gustavo.

La foto en cuestión la publicó originalmente el 5 de noviembre de 2020, día en que su papá Ricardo hubiera cumplido 52 años. En la imagen se la ve a ella abrazando a su hermano, pero también están Ricardo y Gustavo durante un paseo en Miami.

“No sabía que decir hoy ya que me pone incomoda hablar de mi papá. Entonces pensé en compartir el primer recuerdo del que tengo registro: las caminatas de mi papá y Gustavo llevándome en cochecito, recorriendo las calles y la rambla de Miami (la primera ciudad donde vivimos) algo bien alegre de el”, escribió Martita en la publicación original, destacando los buenos momentos vividos en familia y como guiño a la memoria de Martínez.

El emotivo posteo familiar que Martita Fort dejó en su cuenta de Instagram, junto a su hermano Felipe y también a Ricardo Fort y Gustavo Martínez (Foto: Instagram)

“Hoy por hoy tengo la memoria muy borrosa, pero recuerdo también cuando con mi hermano nos escondimos jugando en un local de ropa y mi papá hizo cerrar el local entero para buscarnos mientras llorábamos de la risa”, prosiguió la heredera del chocolatero. “Capaz que muchos esperaban algo más de mi, pero este es el (quizás humilde) aporte para este día donde todos lo recuerdan. 5-11-1968″, cerró Martita en el posteo en cuestión.

“Todavía no lo proceso, pasó todo muy rápido y yo todavía no entiendo cómo pudiste hacerlo. Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. No vi nada, ni escuché nada. Ni sospeché nada, porque yo lo veía a Gus igual que siempre. Sin ningún tipo de indicio que me haga pensar que vaya a poder hacer lo que hizo”, había escrito Marta en su cuenta de Instagram tras conocerse la noticia del fallecimiento de Gustavo, agregando además el emoji de un corazón partido, en una story de Instagram con fondo negro y letras blancas. Y agregó: “No estuve en todo el día en mi casa y cuando llegué estaba viendo una serie encerrada en mi cuarto y, apenas termino, al rato me entero de la noticia”.

El descargo de Marta Fort tras conocer la noticia de la muerte de Gustavo Martínez (Foto: Instagram)

En sintonía con el enojo que expresó su mellizo en unas historias que luego borró, aseveró: “Me pareció muy egoísta lo que hizo, pero se hizo público la enfermedad que tenía y de esa enfermedad uno nunca puede esperar la reacción que tendrá la persona”.

Acto seguido, en la siguiente story cerró: “De igual manera fue una persona que ocupó un importante rol en mi vida y lo voy a extrañar siempre. QEPD (que en paz descanses) Gus, mi padrino”

