La furia de Donato de Santis con Denise Dumas por la preparación de unos fideos en Masterchef

Donato de Santis se enojo con Denise Dumas por como cocino los fideos en Masterchef Celebrity 3

Noche de “verano” en este lunes de Masterchef Celebrity 3 (Telefe). Luego de la eliminación de Ernestina Pais el último domingo, la competencia continúa avanzando y, en esta oportunidad, los participantes debían preparar dos platos para conformar un almuerzo veraniego, según el desafío planteado por el jurado que integran Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

“Tienen que preparar una pasta salad -o una ensalada con fideos- y un plato libre con la temática ‘verano’”, explicó Betular. Antes de que comenzara el desafío principal, los participantes se batieron a duelo en una mini competencia: preparar la mayor cantidad de bolitas noisette de melón en un minuto.

La ganadora resultó Paula La Peque Pareto, quien se adjudicó cinco minutos más de los sesenta reglamentarios para cocinar. Asimismo, la ex judoca tenía la medalla dorada, que se cristalizó en el beneficio de conversar con el jurado antes de ir al mercado en pos de obtener pistas y tips valiosos para preparar sus platos.

Con el reloj en marcha, todos los participantes pusieron manos a la obra a toda velocidad. Entre ellas, Denise Dumas, quien recibió la visita de Donato en el exacto momento en que estaba preparando los fideos para su ensalada. Y ahí comenzaron los problemas para la mujer de Campi.

Denise Dumas recibió la furia de Donato de Santis en Masterchef Celebrity 3

“Contame con qué verano nos encontramos cuando vamos a degustar los platos...”, comenzó diciendo el chef italiano, hasta que se interrumpió súbitamente luego de ver la olla donde se estaban cocinando los fideos. Y alzó la voz para llamar la atención de Denise. “¡No, no, no! Poca agua, poca agua, mi amor. Vas a hacer un pastón. ¡Mirá esto! Es como un risotto de pasta”, se exaltó De Santis.

“¡Donato me caga a pedos!”, dijo Denise en backstage con cierta vergüenza. “La pasta es 1, 10 y 100: un litro de agua, 10 gramos de sal y 100 gramos de pasta”, explicó el jurado y cuando veía que Dumas agregaba agua servida en una botella, volvió a agarrarse la cabeza. “Ay, agua fría”, apuntó en relación a la temperatura del líquido que estaba agregando.

Y ahí terminó de perder la cabeza: juntó las manos como implorando piedad y corrió hasta los utensilios. Mientras insultaba en italiano, agarró una cuchara y la empuñó como si fuera una cuchilla, clavándosela repetidamente en el abdomen y el tórax. Después hacía como que se pegaba, sacrificándose y, por consiguiente, dando alaridos de dolor. “¡Vas a ver que va a estar rica! Así se la hago a mis hijos”, intentó consolarlo Denise. “¡Porca miseria! ¿Cómo vas a poner agua fría acá adentro?”, insistía Donato. “Sí, yo en casa hago así, yo tiro el agua fría, tiro el fideo y espero que se haga”, se justificó la conductora.

Donato de Santis se enfureció con Denise Dumas por cómo preparó unos fideos en Masterchef Celebrity 3

Una vez repuesto de su ataque de furia, Donato optó por ayudarla. “De todas las cosas lindas que tenés acá, ¿qué le vas a poner a esta pasta?”, le preguntó a Denise. “Mucha cosa verde, esta burrata...”, le contestó ella. Pero él la interrumpió: “Pero acá no hay nada, no veo nada. Dale que pasaron 20 minutos”, la apuró el chef.

“Voy a hacer un carpaccio de lomo con una ensalada...”, comenzó a explicarle la mujer de Campi. “¿Lo cortaste, lo aplastaste?”, preguntó Donato. “No, lo limpié todo y quedó un tubito, cosa de después filetearlo bien...”, respondió Denise. “Después lo tenés que aplastar”, le sugirió él. Y luego le dio un tip final, como para hacer las paces: “Acá tenés una joya: queso cremoso de cabra. esto cortado así, tipo pizzicato, arriba del carpaccio, es ganador. No digo más, me voy”, dijo mientras se retiraba de la estación.

Finalmente, Denise presentó su carpaccio de lomo con queso de cabra, durazno y vinagreta de mostaza. Y además, una ensalada de pasta con choclo, pepino, acelga, tomate, provoleta y menta. Pero no obtuvo las mejores devoluciones. “Hay una primera idea muy bien pensada, inteligente, tentadora. ¿Quién no quiere comer un carpaccio en verano? Pero que lo congelaste para que quede finito, yo tengo mis dudas. No está finito, se lo ve golpeado al pobre. Tiene las marcas del martillo, es una situación medio violenta”, le apuntó Martitegui. “En la ensalada, la anchoa tapa todos los sabores. Y la menta terminó de arruinar la ensalada. Está bien pensado para verano, pero hay errores”, cerró el calvo jurado.

“Ay, agua fría”, exclamó Donato de Santis en relación a la temperatura del líquido que Denise Dumas estaba agregando en una olla de fideos

“La presentación es genial pero hay un tema con los sabores. Por un lado queda poco gusto y por el otro, demasiado”, le devolvió Betular. En tanto, Donato fue más amable en su apreciación. “Me encuentro con un gusto divertido. La menta y la anchoa chocan, pero tiene frescura y le da un toque de verano. Es una idea que podés trabajar un poquito mejor”, le sugirió.

Finalmente, el jurado optó por Tomás Fonzi como el mejor de la noche y subió al balcón junto a La Peque Pareto. En tanto, Denise quedó entre los peores junto a María del Cerro y Paulo Kablan: los tres quedaron con los delantales negros y cayeron en el jueves de última chance.

