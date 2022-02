Karina La Princesita cerró su gira junto a su hija Sol: “¿Viste qué agotadora la vida de tu madre?”

Karina La Princesita celebró el final de su gira junto a su hija Sol

Hace apenas unos días, Karina La Princesita Tejeda sorprendió a sus seguidores al publicar un sentido mensaje en sus historias de Instagram. “Creo que no soy de abrirme demasiado, pero a mí me cuesta estar bien a veces. Soy una persona que me siento por momentos muy triste y en este momento no la estoy pasando para nada bien. Pero mi hija y cantar me salvaron la vida. Y no vengan con que hay gente que está peor, porque la mente de cada uno es un mundo y yo siento que muchas cosas que viví son injustas. Y por ende, me cuesta mucho a veces sentirme bien”, comenzó escribiendo la cantante.

Y luego cerró asegurando: “Pero quiero que sepan que verles la cara al cantar me hace sentir especial por un instante, cosa que no siempre pasa; gracias por eso. Y a quienes me hacen tanto daño, ojalá que la vida se encargue de ustedes también”.

Después de un 2021 difícil, en el que tuvo que enfrentar juicios con ex músicos de su banda, algunos de los cuales perdió y le ocasionaron graves problemas económicos, la intérprete de Corazón Mentiroso terminó renunciando a La Academia luego de un fuerte cruce con Yanina Latorre, quien había ido como invitada de Marcelo Tinelli. De manera que el brindis de fin de año, para ella, tuvo un sabor amargo.

Como si todo esto fuera poco, desde hace un tiempo suenan con fuerza los rumores que indican que se habría separado Nicolás Furman, a quien había presentado muy entusiasmada en la pista de ShowMatch pero con quien ya hace mucho tiempo que no sube postales en sus redes sociales.

Karina junto a Nicolás Furman en ShowMatch (Foto: Franco Fafasuli)

Así las cosas, Karina arrancó el 2022 con una intensa gira por el interior del país, que concluyó este domingo en la localidad de 25 de Mayo. Y ella decidió compartir el momento en el que, junto con su hija Sol, la adolescente de 14 años que tuvo como fruto de su relación con Ezequiel El Polaco Cwirkaluk, terminaban el último show y podían irse a descansar.

“Estamos muy, pero muy cansados. Hemos terminado esta gira. Con Sol que me acompañó, con Sol que me acompañó....”, se la escucha decir a la cantante desde el micro que la trasporta mientras muestra a su hija y una amiga. Y luego enumera: “Hicimos Rosario, hicimos Pilar e hicimos 25 de Mayo recién. ¡A dormir!”.

En ese momento y con cara de extenuada, la joven repite que se iban a dormir y saluda con un “Buenas Noches”, mientras intenta contener un bostezo. “¿Viste? ¿Viste la vida de tu madre qué agotadora? Vos que te la pasás pidiendo cosas...”, le dice entonces Karina. “¡Sí!”, reconoce su hija. Y ella cierra el video, divertida, diciendo: “Bueno, ahora valorá. ¡Valorá que tu madre se rompe el ort...!”.

Karina junto a su abuela (Instagram)

Por estos días, La Princesita se refugia en sus afectos. Sin ir más lejos, hace poco compartió una foto junto a una persona muy especial para ella. “Me vino a ver mi abuelita y se bancó dos shows haciendo kilómetros para ir a verme y súper tarde. Te amo abu”, escribió junto a la tierna postal. Es que, según trascendió, la cantante estaría muy angustiada por todo lo que está viviendo.

