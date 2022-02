Leticia Siciliani, Jimena Barón y Nai Awada contra los haters que hablan de sus cuerpos: “¿Qué tienen en la cabeza?”

Leticia Siciliani, Jimena Barón y Nai Awada le respondieron a sus haters

En las redes sociales, las famosas suelen compartir con sus seguidores distintos aspectos y escenas de su vida íntima. Y si bien sus publicaciones suelen ser muy festejadas, también reciben mensajes de odio de parte de los llamados “haters”. Así lo expresaron Leticia Siciliani, Jimena Barón y Nai Awada en las últimas horas.

La hermana de Griselda Siciliani hizo capturas de algunos de los repudiables mensajes que le escribieron después de haber publicado una foto, a la vez en que compartió otra imagen suya con cara de hastío.

“Faaa, re gorda, boluda”, “Por suerte ahora estás más linda”, “Cuánta celulitis”, “Te sobra de todos lados”, “Estás re flaquita, ¿cómo hacés?”, “Entre esa y esta pasó algo en el medio, jaja”, fueron algunos de los lamentables comentarios que Leticia compartió junto con una selfie en la que exagera su gesto de sentirse harta al respecto.

Leticia Siciliani compartió algunos comentarios de haters que recibió en sus redes sociales (Foto: Instagram)

Otra de las que recientemente hizo un descargo contra sus haters, especialmente las que son mujeres, fue Barón. La cantante de “La Tonta” y “La Cobra”, entre otros éxitos, le puso los puntos a sus seguidoras mujeres que hacen comentarios sobre su cuerpo, tanto por su figura como por si elige mostrarlo.

Barón utilizó sus Instagram Stories para escribir un largo texto en el que se descargaba por lo agotador que le resulta que entre sus principales odiadores existan muchas mujeres, a quienes ella suele defender. “Sin filtro, sos fea. Con filtro, no te mostrás natural, es obvio que es porque estás toda operada. Si estás operada, no te aceptás como sos. Si te aceptás como sos, es por engreída porque en realidad deberías operarte. Ser flaca es un mal ejemplo, no ser flaca es un mal ejemplo. Si hacés ejercicio y comés sano, sos una obsesiva. Si no lo hacés, deberías hacerlo”, comenzó Jimena en su descargo, en letras blancas sobre fondo negro.

El descargo de Jimena Barón contra las mujeres que la critican en redes sociales (Foto: Instagram)

“Si mostrás el cuerpo sos una tarada y es lo único que tenés para mostrar. Si no lo mostrás, sos muy insegura y deberías trabajar tu autoestima...”, siguió Jimena con la enumeración de comentarios que recibe de parte de sus seguidoras mujeres. Y remató para dirigirse directamente a ellas: “Chicas, es agotador ser mujer entre nosotras mismas. Regalémonos cerrar el ogt. 2022″, expresó la mamá de Morrison y recibió gran aceptación en las redes.

Entre la gran cantidad de usuarias y usuarios que compartieron su escrito, también lo hizo el colectivo feminista de actrices que sigue a Jimena, respaldándola en sus dichos y manifestando apoyo al respecto. Por otro lado, y dado que siempre se encuentran haters de este tipo, otras se enojaron aún más y le comentaron que estaba siendo “una exagerada”. No es la primera vez que Barón se manifiesta de esta manera en las redes sociales: algunos años atrás la jurado de La Academia de ShowMatch (El Trece) cerró su cuenta de Twitter a raíz del constante odio que recibía.

Por último, Nai Awada se quejó en su cuenta de Twitter respecto a algunos mensajes que le dejaron en su cuenta de Instagram después de haber compartido algunas postales de sus vacaciones en las playas del Uruguay. “Van varios comentarios sobre mi cuerpo que ya me están empezando a hinchar los huevos PERO NO PORQUE ME AFECTE sino porque las personas inseguras realmente sufren con este hate (odio). Me preocupa vivir en una sociedad tan del orto. ‘Gorda’ me dijeron esta semana varios e insultos”, escribió la hija de Alejandro Awada.

El mensaje de Nai Awada contra los haters (Foto: Twitter)

Y en otro tweet, se preguntó con elocuencia: “¿Que mierda tienen en la cabeza?”, para interpelar a sus haters.

