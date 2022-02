Benjamín Vicuña hizo su primer Ironman: “Se lo dedicó a su hija Blanca”

Benjamín Vicuña, feliz tras finalizar el desafío (Fotos y Video: Teleshow)

“Es una persona híper saludable, resiliente y con un concepto de aprendizaje y adaptación constante”. Así lo definía a Benjamín Vicuña su entrenador Maximiliano Martínez Monzón, a principios de enero. Por ese entonces, lo estaba preparando físicamente para lo que sería su primer Ironman este domingo 20 de febrero. Ese día finalmente llegó y el coach dialogó con Teleshow para relatar cómo fue la inédita experiencia del actor.

“Había 700 inscriptos y cuando empezamos con él y hablamos con la gente de IronMan, en dos meses y medio se fue a 2100 participantes”, contó sorprendido sobre la competencia que incluye natación, running y ciclismo. Y dio detalles de las sensaciones del ex de Carolina Pampita Ardohain y Eugenia La China Suárez al terminar el desafío: “Su emoción…llorando al final, dedicándoselo a su hija Blanca, a su familia. Para él eso es lo más importante. Y para el deporte, para el Triatlón, para él como artista, fue muy importante su presencia. Él estaba muy emocionado, es la primera vez que hace esto”.

Benjamín Vicuña y su coach, Maximiliano Martínez Monzón

Si bien durante la competencia de hoy no pudo ser acompañado por su familia, durante el día de ayer se llevó a cabo un evento anticipo del Triatlón, en el que se entregaron comestibles y cantimploras, y se hicieron algunas fotos oficiales, y en esa ocasión fue acompañado por Bautista, Beltrán y Benicio, los tres hijos que tuvo con la ex jurado de ShowMatch.

Benjamín Vicuña junto a sus tres hijos mayores, Bautista, Beltrán y Benicio

En tanto, la jornada de este domingo comenzó muy temprano. La cita era 6.45 en Nordelta, en el partido de Tigre. Allí, miles de personas esperaban ansiosas comenzar el evento deportivo para el cual se preparaban desde hace meses. “Estábamos asustados porque pensamos que iba a llover, pero por suerte no. Él acompañó toda la carrera como celebrity, como un deportista de raza que es, como artista”, explicó Martínez Monzón.

En este sentido, al no figurar estrictamente como participante, no obtuvo ninguna posición en cada disciplina, pero haber logrado completar el total de las millas le generó una enorme satisfacción al ex protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza. “Estuvo buenísimo, nadamos suave, bien, después la bicicleta también estuvo bien, y su fuerte es correr. La gente lo coreaba. Yo corro hace más de diez años y lo que vi hoy con Benjamín a mí me sorprendió. Todas las chicas, las señoras alentándolo, y también los corredores. Es muy reconocido y respetado.”, expresó entusiasmado.

Benjamín Vicuña hizo su primer Ironman

Una de los aspectos que más rescata Maximiliano de Vicuña es su gran capacidad para comprometerse con el deporte, a pesar de su agitada vida personal y laboral. Cuando se puso en contacto con el entrenador, el actor acababa de separarse de la ex Casi Ángeles y estaba transitando una mudanza, además de estar con varios proyectos laborales. “Él hace cinco meses estaba solo con sus hijos en un departamento y después se fue a una casa, entrenó conmigo, luego salió la idea del Ironman…Llegó hoy llorando y se lo dedicó a su familia, que es lo más importante”, explicó. De hecho, el chileno estuvo en los últimos días vacacionando en Europa con Eli Sulichin, su nueva pareja, y en medio de ese viaje, no dejó ni un solo día de entrenar. “Todos los días estábamos en contacto. Volvió el miércoles a la noche y hoy corrió, es impresionante”, describió Maximiliano impactado.

—¿Qué fue lo primero que te dijo cuando terminó?

—Me dijo: “Gracias, gracias”, estaba muy emocionado y yo también me emocioné. Yo creo que no se lo va a olvidar más. Habló con los dueños del Ironman, con la gente que lo recibió, y el les dijo “quiero seguir estando y ser parte de todo esto”.

Benjamín Vicuña, tras completar el Triatlón

En relación a esto, el preparador físico contó que Benjamín tiene planeado participar en el Ironman 70.30, una categoría que requiere mucho más esfuerzo que la que realizó este domingo. “Es en San Juan el 26 de marzo. Él va a estar filmando una película en Mendoza y va a entrenar allá, yo le voy a dar un plan de entrenamiento. Tenemos que juntarnos con la gente de Ironman porque esa instancia es muy grande”, reconoció. Y cerró: “Ojalá esto sirva para visibilizar que el Triatlón es para todos, en cuatro meses uno puede preparar un olímpico como del que participó él”.

