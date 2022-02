Masterchef Celebrity: el reclamo de Claudia Villafañe a Juariu por sus posteos sobre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

La empresaria confirmó que su hija menor tiene bloqueada a la influencer

El jueves de última chance tuvo varias sorpresas en Masterchef Celebrity 3. En principio, Claudia Villafañe ofició como jurado en reemplazo de Germán Martitegui, por cuestiones de salud que obligaron al chef a ausentarse, y también Diego Torres estuvo invitado al programa en la primera parte del desafío. Cuando la ganadora de la primera temporada recorrió las estaciones de cocina se encontró con Vicky Braier, más conocida como Juariu en las redes sociales por su rol de “stalker” de famosos, y la empresaria aprovechó la oportunidad para deslizarle un reclamo en torno a sus publicaciones sobre la relación de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo.

La consigna del día consistió en preparar platos para un catering de cinco músicos que esperan ansiosos cenar después de un concierto. A Catherine Fulop le tocó la clásica milanesa con puré; Tomás Fonzi preparó tallarines con albóndigas; Ernestina Pais se inspiró en Turf -la banda liderada por Joaquín Levinton- y cocinó brochette de polllo con buñuelos de espinaca; Denise Dumas hizo empanadas de carne; y la influencer se enfrentó al desafío de hacer un contundente curry de vegetales con cus cus.

“Claudia, no te voy a poner en compromiso de decir cuál es tu favorito de esta temporada”, expresó Damián Betular cuando se detuvieron en la estación de la experta en las pistas virtuales. Mientras la ex esposa de Diego Maradona asumía que tenía en mente algunos nombres, pero prefería mantener la neutralidad mientras ocuára el lugar de Martitegui, Juariu confesó detrás de cámara: “Todo era felicidad hasta que recordé que Gianinna me tiene bloqueada”.

El ida y vuelta de Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona con Juariu en las redes, cuando la influencer contó que se habían separado

“¿Ustedes se conocían ya?”, les consultó el pastelero, al tiempo que ambas respondían que era la primera vez que se veían los rostros. “Sé quién es, pero no nos conocíamos personalmente”, aclaró Villafañe. Emocionada y nerviosa, la influencer exclamó: “¡Claudia! ¡Sabés quién soy!”. En ese momento la organizadora de eventos se sinceró: “Igual...la conozco viste por su trabajo, ¿no? Y muchas veces la quería buscar para...”. Sin completar la frase hizo un gesto con la mano que dio a entender que había cuentas pendientes por cobrar.

La participante se escondió debajo de la mesada por unos instantes, y trató de evadir el tema: “Yo no sé de qué me está hablando”. Betular trató de cambiar de tema y le hizo algunas consultas sobre la preparación. En un intento por aconsejarla, Villafañe volvió a tomar la palabra y se confundió el nombre de la influencer. “Jauriu, tené en cuenta que es para cinco comensales”. Aunque se dio cuenta, la concursante optó por llamarse al silencio y en las grabaciones posteriores expresó: “Claudia, decime como se te cante, como quieras vos”.

Después explicó el motivo del enojo de la primera ganadora del reality culinario de Telefe: “Yo no stalkeé a Gianinna y a Dalma, a las dos no, pero a Gianinna sí. Tuvo una relación con Daniel Osvaldo, y bueno...salió en las redes y sí, lo puse en mi Instagram, que estaban teniendo un algo; no les ha gustado a Gianinna y Osvaldo y me bloquearon”. Cómplice e irónico, Betular le advirtió: “Ya nos vamos a enterar que estuviste haciendo”.

Claudia Villafañe reconoció que tenía charlas pendientes con Juariu por sus posteos sobre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

“Nada, yo no hago nada, soy más buena...”, se defendió la influencer, justo antes de pasar al frente de los expertos. “Parece que tenía unos temitas que resolver con Claudia y la bautizó Jauriu”, recordó el pastelero en ese instante, y Claudia aclaró que fue a modo de chiste. “Todo bien, todo el mundo me dice de una forma distinta”, afirmó la participante, firme en su postura de poner paños fríos.

“Claudia va a probar mi plato, tremendo. Nunca en mi vida pensé que iba a probar un plato mío, o que la iba a ver alguna vez en la vida”, reconoció a puro nerviosismo detrás de cámara. Sin embargo, en su rol de jurado dejó de lado cualquier tensión del pasado y confesó que le gustó el cus cus de la influencer. “Ojalá que esté mejor que lo que hago en las redes sociales así te gusta y me das una buena devolución”, rogó Juariu más adelante.

“Siento que me perdonó Claudia, le gustó”, contó con alegría antes de enterarse de que había sido uno de los mejores platos de la noche y no iría a la gala de eliminación. Santiago del Moro, por su parte, sumó: “Cocinaste en la estación de Claudia hoy, en esa ganó la final, capaz te trae suerte, y encima fue la primera devolución de Claudia”.

