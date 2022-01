El desopilante momento retro de Mariano Martínez: con Rodrigo Tapari, recordó al Rey Sol Marquesi

Mariano Martínez interpretó a Martín el Rey Sol Marquesi en el 2002 en Son Amores

“No sé dónde me llevará…Pero me estoy divirtiendo. Así que todo lo que me divierta y me haga feliz lo voy hacer amigos. Jamás te arrepentís de ser ser feliz”, reflexionó Mariano Martínez en su cuenta de Instagram junto con un video de él cantando en vivo con Rodrigo Tapari. Para sorpresa de los seguidores, no tocaron un tema de Ráfaga ni hicieron cualquier cover, sino la canción “Yo sé”, de Martín el Rey Sol Marquesi, el personaje del actor en la tira Son Amores.

En el video que subió el mismo Mariano se los ve bailando en un escenario mientras la gente aplaude y haciendo los mismos pasos que hace exactamente veinte años hacía su personaje en la tira de Polka en la que interpretaba a un joven del interior que llegaba con su hermano (Nicolás Cabré) a Buenos Aires con el sueño de triunfar en el fútbol y se quedaba en la casa de su tío árbitro (Miguel Ángel Rodríguez).

Mariano Martínez cantó como en Son Amores

Más tarde tanto él como el ex Ráfaga subieron parte del video, sin editar que están preparando. Se trata de su versión del tema “Es el amor de mi vida”, de Ricky Martin. En el clip inconcluso se los ve a los dos bailando y cantando sobre un fondo violeta, pero como aún no lo terminaron, no tiene sonido.

Desde hace tiempo que el ex Campeones de la vida, Esperanza Mía y Amar después de Amar sube sus versiones de sus temas favoritos a sus redes sociales. En más de una oportunidad, salió a responder a las críticas. “Sinceramente es una distracción, un divertimento, después el ojo ajeno la verdad es que no me modifica, que sé yo, que digan lo que quieran”. En una entrevista con Intrusos, el actor explicó: “Genuinamente no me caliento, pero a veces siento que hay que tener un poco más de cuidado. ¿Cuál es el límite cuál con respecto a ser maleducado, agresivo, hacer bullying, a criticar a alguien por lo que hace o por cómo se viste o cómo es?”.

El clip, sin sonido, de Mariano Martínez y Rodrigo Tapari

Martínez, que debutó a los 16 en La Nena, venía de interpretar, entre otros personajes, a Valentin D’Alessandro, en Campeones de la vida cuando en el 2002 el personaje de Martín Marquesi le permitió mostrar una nueva faceta, relacionada con la música. En aquel momento tenía un look muy distinto al actual, con pelo largo y ondulado.

“Yo sé que soy pesado celoso, maníaco del pelo, pero te quiero. Yo sé que te dedico poco tiempo, es porque entreno, es porque entreno. Pero cuando estoy con vos, no me importa nada más. Quiero que seamos dos, para este juego, para este juego que es el amor”, comenzaba su hit en la novela “Yo sé” dedicado a María (Marcela Kloosterboer), o tal vez a Briggite (Carla Peterson), las dos chicas que se disputaban por aquellos capítulos su amor.

El éxito de la canción fue tal que traspasó la pantalla: sonaba en las radios y también en los boliches, en donde los jóvenes hacían el mismo pasito que Mariano en la piel del personaje. A ese se le sumaron otros temas como “Guarda que vengo”, en el que Marquesi cuenta su historia: “Vengo de Capitán, la muevo, la piso, te la mando a guardaaaar. Vengo para jugar, si pinta cachengue me pongo a cantar. Pero vos sabés, que mi corazón, me late por vos, me late, me late...”.

El éxito de El Rey Sol entre el público de la novela y de las fanáticas del actor fue tal que el capítulo en el que Martín Marquesi debutaba sobre el escenario midió 35.4 puntos de rating, una cifra impensada en la televisión actual, pero más que sobresaliente en aquel entonces. Fue así que en junio del 2003 y con el seudónimo del músico ficticio, Warner lanzó el disco Aguante Marquesi, que contenía doce temas, entre ellos los mencionados y fue disco de oro, tras haber superado las veinte mil copias vendidas.

Los arreglos de la mayoría de esos temas estuvieron a cargo de Fernando Monteleone, también encargado de los teclados y todas las canciones fueron escritas por el actor Facundo Espinosa, quien desde hace años se dedica a la música y en la tira que El Trece emitía de lunes a viernes desde las 21.00 interpretaba a Coco, amigo de los futbolistas.

