El tenso momento al aire entre Alina Moine y Morena Beltrán

Una tensa situación se vivió al aire de la pantalla de la señal de deportes ESPN entre las periodistas Alina Moine y Morena Beltrán. Todo sucedió en F90, el ciclo que conduce Sebastián El Pollo Vignolo y en el que Morena se destaca como panelista. Allí, tuvieron un debate con Alina -quien está al frente de la edición diaria de Sportscenter Night-, al realizar el pase entre los programas.

La conductora habló del pedido que los clubes argentinos le hicieron al Gobierno para poder aumentar el aforo permitido para la vuelta del público a los estadios, que hasta el momento es del 50 por ciento, adaptado a los protocolos de la pandemia del coronavirus. Y Beltrán hizo un comentario al respecto, sugiriendo que esa posibilidad podía terminar con la decisión de que finalmente no se jugasen los partidos.

“Mirá... eh...”, fue lo primero que respondió Moine y siguió dando las fechas de los próximos encuentros de la selección Argentina en el estadio Monumental, de River Plate. Y mientras enumeraba le habló directamente a Vignolo, ignorando por completo a Morena Beltrán, que había sido quien le había hablado. Por caso, eran ellas dos las únicas que estaban en pantalla al momento del debate. Tampoco había intervenido ningún otro integrante del ciclo. Sin embargo, la conductora se refirió directamente hacia El Pollo en su contestación.

De inmediato, la panelista levantó su ceja y abrió sus ojos expresando su sorpresa. Además, esbozó una sonrisa irónica que luego intentó tapar llevándose su mano a la boca. El video no tardó en viralizarse en las redes sociales y distintos usuarios se refirieron a la mala relación que existe entre las periodistas que comparten pantalla en la señal de deportes.

Por un lado, hay quienes sostienen que el crecimiento laboral de Morena Beltrán puso en jaque a Alina, quien había logrado instalarse en su rol de periodista deportiva en una profesión en el que escasean las mujeres.

Por otro, hay quienes aseguran que el verdadero enfrentamiento entre las colegas tiene que ver con un hombre: Martín Bossi. Durante el año pasado, el humorista fue relacionado con Alina Moine, pese a que ambos se encargaron de desmentir dichas versiones de romance y se limitaron a aclarar que tienen una relación de amistad y que tienen amigos en común.

Martin Bossi, sobre el escenario de Comedy Tour

Ahora bien, en los últimos días, se volvió a relacionar al artista con otra mujer y esta vez fue justamente con Morena Beltrán. En tanto, Bossi desmintió los rumores aseverando que ni siquiera conoce a la periodista. “Me vincularon con la joven y talentosa Morena Beltrán, a la cual no la vi nunca en mi vida. Lo juro por mi madre. ¡No la conozco!”, dijo en un móvil en vivo en Mañanísima, el ciclo que conduce Carmen Barbieri.

Y aprovechó la oportunidad para apelar a su característico humor y revelar el contenido del mensaje que le envió a la joven cuando escuchó los rumores. “Le dije ‘Morena, disculpame’. Porque para mí es un honor, pero esta chica tiene 23 años. Que la vinculen con Sebastián Yatra, con Franco Masini. Yo ya soy un carromato viejo, pobre piba”.

¿Cuál fue la respuesta de la periodista? “Ella se reía, me dijo ‘Martín, me explotó el Twitter’”, contó Bossi. “Una cosa es inventar y otra delirar. Dicen que la vi en un evento, pero nunca la crucé. No la frecuento. Me encantaría. Es una mujer hermosa y talentosa que se abrió camino en un ambiente muy machista como el fútbol, pero no la conozco, te juro”, agregó.

Luego, volvió a apelar a su característico sentido del humor y reveló un dato que no quedó claro si fue cierto o solo una pizca de broma ante la situación. “Ayer aproveché y le escribí por Instagram. Entré. ¡Ah, no! Eso no lo niego. ¡Arranqué! Le dije ‘Morena, te invito al teatro’. Me hice el boludo. Si pasa, pasa”, contó Martín Bossi, quien siempre se mostró reacio a hablar de su vida privada y jamás blanqueado una relación amorosa.

