Juana Repetto contó cómo cuida a su hijo mayor con coronavirus, acompañada de su bebé: “Me contagiaré, no me importa”

Juana Repetto contó que su hijo mayor tiene coronavirus

Juana Repetto contó que su hijo mayor Toribio, de cinco años y medio, dio positivo de coronavirus. La actriz se alertó luego de sentirlo calentito y y tomarle la temperatura. De inmediato, llamó a un laboratorio y ambos fueron hisopados: para su sorpresa -según su relato- ella dio negativo. Sin embargo, explicó que dos días después de aquel resultado (es decir, mañana miércoles) le harían un nuevo testeo ya que presentó dolor de garganta casi en el mismo momento en que su hijo tuvo fiebre.

En las primeras Historias que compartió en su cuenta de Instagram, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto estaba con tapabocas puesto ya que también debe asistir a Belisario, de ocho meses -fruto de su matrimonio actual con Sebastián Graviotto-. En tanto, la actriz cree que el bebé también puede tener coronavirus ya que está con mocos y tos, aunque no sabe con certeza quién fue el primero del hogar en presentar los síntomas.

“Toro está bien. Lo sentí calentito durante la noche. A la mañana le tomé la fiebre y tenía casi 38. No tuvimos contacto con ningún positivo, así que fue súper inesperado, pero también amanecí con un poco de dolor de garganta. Entonces, por las dudas nos hisopamos y, para mi sorpresa, él dio positivo y yo, negativo”, indicó en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene un millón y medio de seguidores.

El relato de Juana Repetto sobre su hijo mayor, que tiene coronavirus

Todo comenzó el lunes y con el correr del día Juana fue contando cómo transitaron las horas. “A partir de hoy, estoy con barbijo cuando estoy con él y lo tengo en ambientes separados con el bebé, que para mí igual tiene (COVID-19) porque tiene mocos y tos”, aseguró y agregó los cuidados que tiene con su hijo mayor: “Estoy tratando de regularle la fiebre entre baños y algún antitérmico cuando se siente muy mal. Le dolió la cabeza y estaba muy caído. Pero después repuntó y ya está súper de buen ánimo. Fue un ratito a la mañana que estuvo caído nomás. Ahora a pasarla y ya. Controlando la fiebre como cualquier virus y los cuidados particulares del coronavirus”.

En la foto que acompañó con dicho texto, se ve a Toribio en la bañadera y la actriz con su tapabocas puesto. Más tarde, el niño estaba jugando en el jardín de su casa junto a su madre, ambos con barbijo puesto. “Cuando tiene fiebre y se siente mal está a upa. No voy a dejar el contacto físico. Me contagiaré. No me importa”. Y mientras su hijo andaba en el monopatín, contó que “lo que más está costando es estar aislado del hermanito”. “Me gusta tocarlo”, lamentó Toribio sobre Belisario.

Juana Repetto mostró el antes y después de saber el resultado del hisopado

“La pregunta es... ¿de qué me voy a disfrazar a la noche? El primer tirón lo hace en su cama, pero cuando está enfermo se acuesta al lado mío. El pediatra me sugirió que no, pero igual Beli para mí también tiene. No sé si lo voy a poder hacer”, advirtió Juana sobre lo que sucedería horas más tarde. “En fin, si arrancó con síntomas les contaré. Desde ya que no dejé ni voy a dejar de atender a Toro, mimarlo, y demás -aclaró-. Lo tuve a upa y si bien tratamos de que no toque a Belisario, anda por la casa. No lo voy a encerrar. Ya fue, caeremos todos”, continuó y agregó que su marido tuvo coronavirus hace un mes y que espera que no se vuelva a contagiar.

Más tarde, ya a la noche, Repetto volvió a utilizar sus redes sociales para actualizar el estado de todos en su casa y comunicó que había decidido quitarse el barbijo para estar con su hijo, quien había usado tapabocas en el jardín de su casa “porque le pintó”. “Obviamente seguí abrazándolo y besándolo, y demás, como hice cada vez que lo necesitó. Duerme conmigo y seguramente estemos contagiados todos. Mañana les cuento cómo seguimos. Gracias por tanto amor”, escribió la actriz.

“Buen día”, saludó la actriz este martes a primera hora y compartió una foto con sus dos hijos en brazos. “Por acá, Toro con un poco de fiebre, pero de ánimo súper bien. Belisario y yo, al momento, estamos bárbaro. Beli con un poco de fiebre y tos, que ya tenía desde antes, creo, pues no sé cuándo arrancó todo. Y yo sigo con esa molestia en la garganta. Esperemos que siga así”, detalló Juana Repetto como una suerte de parte médico.

Juana Repetto fue contando la evolución del coronavirus de su hijo Toribio y cómo se manejó con su bebé

