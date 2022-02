Se conocieron más detalles del dramático accidente de Verónica Lozano en Aspen: “Pensaron que se había matado”

De visita en Aspen, Colorado, por sus vacaciones, Verónica Lozano tuvo un duro accidente que la dejó en silla de ruedas de forma momentánea. El video en cuestión empezó a circular por todas las redes sociales y fue grabado por un grupo de personas que estaban en una de las aerosillas de atrás.

Luego de más de un minuto colgada, Lozano no soportó más su peso y cayó desde 7 metros de altura. Las personas que estaban a su alrededor se aproximaron de inmediato a ella para asistirla lo más rápido posible y una de ellas fue Analía Franchín, quien hizo hasta lo imposible para evitar que la conductora se accidente.

“Pensaron que se había matado”, afirmó Pampito en Mañanísima al describir la reacción de Franchín. “Vero estaba con Analía Franchín y con otra amiga. Lo que me cuentan es que cuando ella subió a la aerosilla, la silla le quedó mal trabada por los palos de esquí. Vero no se tiró. Ella aguantó lo que pudo”, agregó el periodista dejando en claro que fueron momentos de mucho dramatismo.

Tras el accidente, Verónica Lozano está enyesada desde la punta del pie y hasta la altura de la rodilla

“Vero no solamente estaba agarrada. Analía Franchín y su otra amiga la querían levantar, la tenían agarrada entre ellas dos, pero en un momento casi se caen las tres de la aerosilla. No tuvieron la fuerza necesaria para subirla”, continuó el panelista del programa de Carmen Barbieri, que en los ultimos días difundió la filmación del grave momento que vivió la conductora de Cortá por Lozano. “Fue desesperante. Allegados a Analía contaron es que la sensación que tenían era de una desesperación terrible”, continuó.

“Fue un susto para Analía Franchín y para la otra amiga que la tenían agarrada. ¿Sabés lo que es que un amigo se te esté cayendo? Y no sabe si puede perder la vida”, concluyó Pampito.

Vero se encuentra descansando y recibiendo mucho amor por parte de su familia. Así lo mostró en su cuenta de Instagram, donde dejó ver a sus seguidores su pierna vendada y la silla de ruedas en la que se moviliza. Además, compartió el gran gesto de su marido, Jorge Corcho Rodríguez, quien le armó una silla especial para que pueda bañarse con comodidad.

El periodista Pampito compartió el video del accidente de Verónica Lozano al caerse de una aerosilla

A pesar del incidente, este sábado Vero decidió compartir en las redes las mejores fotos de su frustrado viaje. E hizo una reflexión sobre el difícil momento que le toca vivir. “Un poco de todo porque la vida a veces te sacude...Estoy bien, no tengo dolor. El lunes veo al doctor y me dice cuando me opera los talones. Gracias por las lindas energías. Las feas espejito y rebote”, escribió junto a las imágenes.

De inmediato, la publicación se pobló de mensajes de aliento y buenos deseos para la conductora, entre los que se destacaron los de Claudia Villafañe, Nancy Dupláa, Mery del Cerro, Darío Barassi, Zaira Nara, Julieta Ortega, Florencia Raggi, Soledad Fandiño, Celeste Cid, Diego Poggi, Matías Martin y Nicolás Cayetano Cajg y Roberto Moldavsky, entre otros.

Entre las celebrities también se sumó el comentario de Paula Chaves, que le escribió “te amamos”, junto a un corazón. Cabe recordar que la esposa de Peter Alfonso está a cargo de la conducción del programa que se emite las tardes de Telefe. En principio, estaba pautado que ocupe el lugar de Vero durante las vacaciones, pero debido a este percance deberá hacerlo un tiempo más. Otro mensaje destacado fue el de Analía Franchín, su amiga y compañera de viaje, quien fue testigo del accidente, ya que compartían la aerosilla. “Nada nos detendrá Martula. Y que gran historia le contaremos a nuestros nietos. Te amo”, escribió la subcampeona de Masterchef Celebrity junto a un corazón.

