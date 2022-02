En silla de ruedas y vendada: Verónica Lozano mostró cómo pasa sus horas después de su accidente

Vero Lozano descansa mientras recibe el cariño de su familia, luego de su accidente en Aspen

Desde que se supo que Verónica Lozano había sufrido un accidente mientras esquiaba en Aspen, su salud preocupó a todos. Según trascendió, al subir a la silla, se le trabó un bastón apenas arrancó y los trabajadores que operaban ese medio de elevación nunca se dieron cuenta de ese percance y no frenaron el descenso. Fue en ese preciso momento que la conductora de Cortá por Lozano quedó colgada de la aerosilla mientras seguía bajando. Cuando se percataron de lo que estaba pasado detuvieron la marcha, pero la periodista cayó sobre la nieve desde 7 metros de altura.. Así quedó documentado en un video queSebastián Pampito Peilleró compartió en su cuenta de Twitter y que rápidamente se viralizó.

Lo cierto es que mientras espera que este lunes la operen de sus tobillos, Vero se encuentra descansando y recibiendo mucho amor por parte de su familia. Así lo mostró en su cuenta de Instagram, donde dejó ver a sus seguidores su pierna vendada y la silla de ruedas en la que se moviliza. Además, compartió el gran gesto de su marido, Jorge Corcho Rodríguez, quien le armó una silla especial para que pueda bañarse con comodidad.

Jorge Corcho Rodríguez le armó a Vero Lozano una silla especial para que pueda ducharse

Luego de que la termine de construir, Lozano mostró el desopilante momento en el que su hija Antonia hace la parodia de cómo se ducharía su madre en esas condiciones. “Arrancó el bullying”, escribió la presentadora de Telefe, a modo de broma y para introducir el video. “Vero se baña y de repente hace: ´Oh my god, oh my god´”, dice la niña mientras simula caerse de la silla. “Qué falta de respeto”, expresó Lozano divertida. Por último, compartió fotos de su menú diario y de la medicación que está tomando. Y cerró con una selfie en la que se la ve sonriente. “Yo drogada”, tituló la postal.

Los días de Vero Lozano después de su accidente en Aspen

Vero Lozano, entre medicamentos y reposo

A pesar del incidente, este sábado Vero decidió compartir en las redes las mejores fotos de su frustrado viaje. E hizo una reflexión sobre el difícil momento que le toca vivir. “Un poco de todo porque la vida a veces te sacude...Estoy bien, no tengo dolor. El lunes veo al doctor y me dice cuando me opera los talones. Gracias por las lindas energías. Las feas espejito y rebote”, escribió junto a las imágenes.

De inmediato, la publicación se pobló de mensajes de aliento y buenos deseos para la conductora, entre los que se destacaron los de Claudia Villafañe, Nancy Dupláa, Mery del Cerro, Darío Barassi, Zaira Nara, Julieta Ortega, Florencia Raggi, Soledad Fandiño, Celeste Cid, Diego Poggi, Matías Martin y Nicolás Cayetano Cajg y Roberto Moldavsky, entre otros.

Una de las postales que Vero Lozano compartió de su viaje junto a Corcho Rodríguez

Entre las celebrities también se sumó el comentario de Paula Chaves, que le escribió “te amamos”, junto a un corazón. Cabe recordar que la esposa de Peter Alfonso está a cargo de la conducción del programa que se emite las tardes de Telefe. En principio, estaba pautado que ocupe el lugar de Vero durante las vacaciones, pero debido a este percance deberá hacerlo un tiempo más. Otro mensaje destacado fue el de Analía Franchín, su amiga y compañera de viaje, quien fue testigo del accidente, ya que compartían la aerosilla. “Nada nos detendrá Martula. Y que gran historia le contaremos a nuestros nietos. Te amo”, escribió la subcampeona de Masterchef Celebrity junto a un corazón.

