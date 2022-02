Yao Cabrera mostró los documentos que prueban su lesión: el sugestivo y curioso detalle en el certificado médico

Yao Cabrera

A poco de cumplirse una semana de la caída de Yao Cabrera desde el tercer piso de su casa en Córdoba y tras haber sido dado de alta, el youtuber de 25 años volvió a estar activo en su cuenta de Instagram donde tiene más de nueve millones de seguidores. Ahora realizó un descargo dirigido a quienes no le creen y compartió un certificado médico con un curioso detalle.

“Chino Maidana, prensa, fans, haters”, dirigió su mensaje el uruguayo y comenzó: “Si hubiese fingido mi caída mínimo tendría un video del momento en el que caigo grabado en HD, con drones, porque es a lo que me dedico, crear contenido de ficción para las redes sociales”. Luego, se refirió a quienes descreyeron de lo que le pasó por su historial: “Sé que les cuenta creerme ya que anteriormente hice cosas actuadas y fingidas. Pero desde que empecé con la idea de boxear y de promover el deporte, me prometí a mí mismo no hacer más nada irreal que pueda dañar a terceros”.

El descargo de Yao Cabrera

Minutos antes y justamente para quienes no le creen, compartió fotos de la placa de sus costillas fisuradas y un certificado médico con la orden para realizarse el día del accidente, una radiografía de tórax. “Parte médico oficial sin nombres del doctor y la clínica por pedido del hospital”, explicó el mismo Yao.

El certificado médico de Yao Cabrera

La placa de tórax de Yao Cabrera

El punto llamativo del certificado, en el que se ve que el médico pide una placa, pero no se llega a leer el diagnóstico, es que el documento está a nombre de Yao Cabrera y no de Marcos Ernesto Cabrera, como es el varadero nombre del influencer. La fecha de dicha orden es del martes, cuando él aún estaba internado, aunque no especifica si era para realizar en ese momento o ahora, tras haber recibido el alta y a modo de control.

“Mirá que hoy vamos a pintar la casa, eh. Primero, segundo, tercero y cuarto piso. Todos los pisos”, había dicho en sus historias hace una semana y horas más tarde, justamente pintando su casa, se desvaneció y cayó desde el tercer piso. De inmediato debió ser hospitalizado y durante las primeras aproximadamente ocho horas de internación estuvo inconsciente, según contó su amigo Kevin Macri, también influencer, aunque no pudo ingresar a verlo. A pesar de la gran popularidad del uruguayo de 25 años, el hermetismo fue le protagonista durante estos días. Sin un parte médico oficial que llevara tranquilidad a sus seguidores y sin conocerse el instituto donde estaba, fueron su amigo y su abogado, Alejandro Cipolla, quienes hicieron las veces de contacto entre él y el público.

Yao Cabrera como accidente

Apenas pasadas las 15.00 del miércoles, el abogado confirmó a Teleshow que el youtuber ya había dejado el hospital, aunque continuaría en tratamiento. “Ya le dieron el alta, ambulatoria, en siete días hacen una nueva tomografía. Mientras, siete días de reposo y le darían el alta definitiva si la última tomografía sale bien”, dijo quien acaba de hablar con el mismo Yao y contó que se encontraba bien de ánimo. El letrado explicó que durante estos días Yao tendrá que usar faja reductora para las lesiones en la costilla, calmantes para los golpes y anticoagulantes para ver si se disuelve el hematoma subdural.

El fin de semana, ya se mostró nuevamente en las redes sociales donde se lo pudo ver en silla de ruedas, con la faja mencionada y una venda en la cabeza. A pesar de la caída desde altura no se observaban lastimaduras.

El 5 de marzo tiene planeada una pelea con el Chino Maidana en Dubai. A pesar de sus lesiones, aseguró que se presentará. Según trascendió, ni el entorno del doble campeón mundial de peso superligero y welter de la AMB ni la empresa promotora recibieron notificación alguna de parte del youtuber y para ellos el panorama no cambió. Siguen trabajando con normalidad y preparando todo para la fecha indicada. De esta forma, el ex boxeador oriundo de Margarita volvería a subirse a un ring luego siete años.

