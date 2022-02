Sabrina Rojas quiso reconocer a ciegas al Tucu López y lo confundió con Gonzalo Heredia

Sabrina Rojas intento reconocer al Tucu Lopez a ciegas y lo confundio con Gonzalo Heredia

En Desnudos, la comedia que protagonizan Sabrina Rojas, Luciano Cáceres, Branda Gandini, Esteban Lamothe, Mey Scápola y Gonzalo Heredia en el Metropolitan Sura, tres parejas deciden participar de un juego erótico que consiste en tratar de reconocer a sus compañeros, a ciegas, valiéndose solo del sentido del tacto. Una prueba que puede salir tan bien como mal, algo que los espectadores terminan de descifrar viendo la obra...

Lo cierto es que, en la noche del sábado, Rojas y el Tucu López recibieron en el living de Emparejados, por América, a los actores que acompañan a Sabrina en el el teatro. Y al locutor no se lo ocurrió mejor idea que proponerle a su novia que intentara identificarlo a él, su actual pareja, entre todos sus colegas y con solo tocarle las manos. “Si no te reconozco que no haya quilom...”, fue lo que le dijo la ex de Luciano Castro, que no dudó en aceptar el desafío. Pero el asunto no terminó tal como ella hubiera deseado.

Con los ojos vendados, la actriz comenzó a tocar las manos de sus compañeros. Y, cuando llegó a las del locutor, exclamó asombrada: “Acá hay dos manos distintas, me parece. ¿No? Hay dos manos que no tienen el mismo tamaño”. En ese momento, el Tucu comenzó a mirarse las extremidades con cara de espanto. Y Gandini, para ponerle u poco de pimienta al juego, señaló: “Puede ser, estás tocando dos manos distintas”.

La cuestión es que Rojas siguió tocando una y otra vez las manos de los cuatro hombres que tenía frente a ella. Hasta que, en un momento, se detuvo segura frente a Heredia y aseguró mientras amagaba con ponerse de rodillas: “Ya está. Lo estoy haciendo en serio, no estoy espiando. Se la pego me caso, mi amor, me caso...”. Pero la realidad es que, al quitarse la venda de los ojos, Sabrina se encontró con Gonzalo, sonriendo de manera socarrona, y con el Tucu detrás suyo con cara de circunstancias.

“No solamente no me reconoció, sino que además agarraste mis manos y me dijiste que había dos manos distintas. ¿Qué tengo?”, dijo el locutor decepcionado. Y Rojas no dudó en responderle: “Tenés una mano más grande que la otra”. “Por eso es recomendable que no lo jueguen en sus casas”, dijo entonces Cáceres a modo de remate. Cabe señalar que, tras ese blooper, López sí reconoció a Sabrina entre sus colegas.

Sabrina Rojas y el Tucu López (Instagram)

Hace apenas quince días, Rojas también había vivido una situación embarazosa en el programa. Todo comenzó con una pregunta a Coco Sily, el invitado del día, a quien le consultó si alguna vez había tenido que bancar a algún amigo que tuviera una “doble vida” sentimental. “¡No digas quién porque vos conocés a un ex mío!”, se apresuró a aclarar la conductora antes de que el actor se animara a responder. Y acaró: “No quiero escuchar. Porque él es muy amigo del gordo Castro”.

Sin embargo, con su mejor cara de inocente, en creador de La Cátedra del macho aclaró: “Sí, banqué mucho, pero al gordo no”. En ese momento y lanzando una carcajada, Sabrina exclamó: “Buehhhh, ¡no me lo cuentes”. Frente a lo que Sily insistió: “Pero el gordo es cero infiel”. En ese punto, Rojas no pudo con su genio y lo desmintió en vivo: “¡Ay dale Coco!”. Pero trató de bajarle el tono al ida y vuelta mandándole un beso a cámara al padre de sus hijos, Esmeralda y Fausto.

Lo cierto es que, aferrado a sus códigos de amistad, el invitado siguió defendiendo a Luciano. “El gordo estando en pareja... puede haber hecho una... igual que yo”, dijo. Y Sabrina completó la frase diciendo: “Un toque y me voy”. Entonces Coco siguió: “Pero yo no le conozco doble vida. ¿Vos tuviste quilombos con él por eso?”. Y Rojas concluyó: “No, mis quilombos con el gordo son otros”.

