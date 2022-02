Nicole Neumann y José Manuel Urcera

Tiene dos millones de seguidores en su cuenta de Instagram, red social en la que comparte desde fotos privadas junto a sus hijas o su pareja, así como también realiza acciones comerciales. Nicole Neumann se encuentra viajando por Europa acompañando a su novio, el piloto de autos Manu Urcera, por compromisos laborales. Y desde allí realizó una sentida reflexión sobre Indiana, Allegra y Sienna –frutos de su matrimonio anterior, con Fabián Cubero-, quienes se quedaron en la Argentina y a quienes, aseguró, las extraña demasiado. En tanto, sostuvo que estar lejos de ellas es un sacrificio.

Por otro lado, aprovechó la oportunidad para realizar un posteo en el que promocionó el hotel en el que se hospedó junto al deportista en Madrid (España). Y lo acompañó con un video en el que mostró las diferentes comodidades del establecimiento. “En un punto clave de la ciudad, cerca de todo para disfrutar de la ciudad a pleno”, escribió en la publicación.

E hizo un comentario que despertó rumores de embarazo: sobre el final de su posteo, agregó el hashtag “volveremos y seremos cinco (¿o seis?)” y sumó un “jaja” (risas). En el caso de regresar a la capital de España y ser cinco, como dijo la conductora, serían ella, su novio, y sus tres hijas. En tanto, si fueran seis, como también ella misma dejó entrever, se sumaría alguien más. Por eso dicho mensaje generó revuelo en las redes sociales.

Ahora bien. ¿Cuál fue la reacción de Urcera ante dicho comentario público? “Mi lady”, escribió el piloto junto a los emojis de un corazón y unas manos en forma de plegaria.

El posteo de Nicole Neumann que despertó rumores de embarazo

Tiempo atrás, la ex panelista de Los ángeles de la mañana Maite Peñoñori había dado la información de que la pareja estaba realizando un tratamiento para tener un hijo. “Estuvieron el 23 de noviembre en esta clínica que queda en Juncal y Aráoz. Nicole Neumann quiere ser mamá con él y Manuel Urcera también quiere ser papá. Están los dos muy entusiasmados e iniciaron este tratamiento”, contó la periodista que actualmente se destaca en Intrusos, por América.

Al respecto, la modelo indicó: “Qué se yo, no es un plan inmediato, pero ojalá que sigamos, y calculo que él, más que nada, tendrá la necesidad en algún momento”. Lo hizo en una entrevista que dio para las cámaras de Implacables, por El Nueve, y agregó: “Proyectamos y hablamos un montón, por supuesto que sí, pero estamos viviendo el momento y disfrutando lo que tenemos hoy”.

En el caso de que Nicole Neumann tenga otro hijo, Indiana, Allegra y Sienna tendrán dos hermanitos más, ya que su padre, Fabián Cubero, espera un bebé junto a su actual pareja Mica Viciconte, que está embarazada de Luca, quien se espera que nazca el 7 de mayo, según la fecha de parto precisada por los médicos.

“Cuando se lo contamos no entendían. Pero están re contentas, me tocan la panza, ponen el oído cerca a ver si escuchan. Es un momento súper lindo la verdad y sentirte como acompañada por ellas está bueno”, dijo la ex Combate en diálogo radial con Catalina Dlugi sobre la reacción de las hijas de Nicole Neumann y Cubero al enterarse de la llegada de su hermanito.

Indiana, Allegra y Sienna junto a Mica Viciconte

