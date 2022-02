Wanda Nara disfrutó de un día de spa y compartió el video con sus seguidores

Wanda Nara disfrutó de un día de spa (Instagram)

En su lujosa mansión de París, Wanda Nara cuenta con una piscina cubierta y climatizada y un un mini sauna y spa. Y, aunque por lo general la empresaria suele disfrutar de ese lugar de la vivienda junto a sus hijos, Valentino, Benedicto y Constantino, fruto de su matrimonio con Maxi López, y Francesca e Isabella, de su actual pareja con Mauro Icardi, en la tarde del domingo decidió darse el gusto de recibir unos masajes sin que ningún integrante de su familia interrumpiera su momento de relax.

“Domingo de spa en casa”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una foto en la que se la veía sola y con el cabello mojado al borde de la pileta. “¿Te masajearon mucho?”, fue la pícara pregunta que le dejó su amigo Kennys Palacios entre los comentarios. Y la respuesta llegó de la mano de un video que ella misma compartió en sus stories y en el que, con el tema Me enamora de Mau y Ricky sonando de fondo, se la podía ver tendida boca abajo en una camilla mientras una profesional le frotaba las piernas y glúteos.

Wanda en su pileta climatizada (Instagram)

Hace apenas cinco días, después de una semana en la que venía tomando cada vez más fuerza el rumor de que había vuelto a separarse de Icardi y cuando sus seguidores estaban a la espera de un comunicado que confirmara el fin de la relación, la empresaria decidió salir a desmentir esta versión publicando un video en el que se la veía paseando al perro de la familia junto al jugador del Paris Saint-Germain. Pero lo cierto es que la actitud del futbolista al ver que la madre de sus hijas lo estaba grabando no fue la que ella hubiera esperado.

“Paseo de cada noche a Tano”, escribió la hermana de Zaira en una historia, en la que enfoca sus pasos junto a un canal que refleja las luces de la ciudad y a su perro corriendo feliz junto a ella. Luego, empieza a mover la cámara de su celular, para tratar de mostrar que alguien la acompañaba. Y, finalmente, enfoca a Icardi quien, con gesto adusto, ni siquiera se molesta en mirarla.

La sospecha de que el matrimonio estaba en crisis a tres meses del escándalo con infidelidad incluida que tuvo a Eugenia La China Suárez como tercera en discordia, había comenzado cuando de manera repentina Mauro dejó de seguir a Wanda en Instagram y luego decidió borrar su cuenta de esa red social. Lo mismo había hecho cuando, tras descubrir su affaire con la ex de Benjamín Vicuña, la empresaria había querido separarse de él.

Sin embargo, aprovechando un comentario de un seguidor suyo, Nara explicó cuál era la situación de la pareja. “Wanda, si dejás de seguir a Icardi, te invito a cenar, pero a un restaurante medio pelo. No me da la guita. Pero yo te amaré en la riqueza y en la pobreza, sobre todo en la pobreza”, escribió un usuario llamado Forever young, cuya foto de perfil es la de hombre tocando la guitarra. “No dejé de seguir a Icardi. Igual, podría invitarte y pagar yo. Pero estoy felizmente casada, por eso no”, aseguró sobre el convite que recibió y agregó el emoji de una mano poniendo un freno. De esa manera, desterró cualquier tipo versión sobre una posible ruptura. Y le tiró buena onda al usuario para que encuentre a su alma gemela entre las mujeres que la siguen a ella: “Pero mi Instagram está repleto de chicas divinas solas y en busca”.

