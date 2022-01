Coco Sily dijo que Luciano Castro era fiel y Sabrina Rojas lo desmintió en vivo: “¡Ay, dale!”

En Emparejados, Sabrina Rojas cruzó a Coco Sily cuando dijo que su ex, Luciano Castro era fiel

Después de muchas idas y vueltas, a principios del año pasado Sabrina Rojas terminó su relación de once años con Luciano Castro en muy buenos términos. Y decidió que, por sus hijos, Esmeralda y Fausto, ambos iban a seguir comportándose como una familia. A tal punto que, aún dejando en claro que la separación no tenía vuelta atrás, la actriz compartió infinidad de imágenes en las que se veía al actor, en su casa, disfrutando de distintos momentos con los chicos.

No obstante, después de que Rojas confirmara su romance con el Tucu López y, al tiempo, el galán hiciera lo propio blanqueando su noviazgo con Flor Vigna, muchos pensaron que esta buena onda entre los ex podría llegar a terminarse. Pero, lejos de eso, los cuatro parecen estar dispuestos a poner lo mejor de sí mismos para lograr la armonía absoluta. Por eso, sorprendió que durante la última emisión de Emparejados, el ciclo que conduce junto al locutor tucumano por la pantalla de América, Sabrina sacara a relucir las supuestas infidelidades de su ex.

Todo comenzó con una pregunta a Coco Sily, el invitado del día, a quien le consultó si alguna vez había tenido que bancar a algún amigo que tuviera una “doble vida” sentimental. “¡No digas quién porque vos conocés a un ex mío!”, se apresuró a aclarar la protagonista de Desnudos antes de que el actor se animara a responder. Y acaró: “No quiero escuchar. Porque él es muy amigo del gordo Castro”.

Sabrina Rojas y Luciano Castro fueron pareja durante once años (Foto: Instagram)

Sin embargo, con su mejor cara de circunstancia, en creador de La Cátedra del macho aclaró: “Sí, banqué mucho, pero al gordo no”. En ese momento y lanzando una carcajada, Sabrina exclamó: “Buehhhh, ¡no me lo cuentes”. Frente a lo que Sily insistió: “Pero el gordo es cero infiel”. En ese punto, Rojas no pudo con su genio y lo desmintió en vivo: “¡Ay dale Coco!”. Pero trató de bajarle el tono al ida y vuelta mandándole un beso a cámara al padre de sus hijos.

Lo cierto es que, aferrado a sus códigos de amistad, el invitado siguió defendiendo a Luciano. “El gordo estando en pareja... puede haber hecho una... igual que yo”, dijo. Y Sabrina completó la frase diciendo: “Un toque y me voy”. Entonces Coco siguió: “Pero yo no le conozco doble vida. ¿Vos tuviste quilombos con él por eso?”. Y Rojas concluyó: “No, mis quilombos con el gordo son otros”.

Cabe recordar que la noche de Año Nuevo encontró a Sabrina en Mar del Plata, junto a su ex y a la actual del actor. Mientras que su novio decidió pasarla en su Tucumán natal junto a su familia. No obstante, mientras compartía el festejo con Luciano y Flor, Rojas decidió hacerle una videollamada a López y publicó una captura en sus historias de Instagram. “Así, este cuarteto de amor recibe este 2022″, escribió.

En la imagen, se podía ver al locutor saludando en una pantalla, mientras en la otra aparecían Sabrina, Vigna y Castro. “Luciano, Flor y yo en MDQ y mi hermoso Tucu en Tucumán”, escribió la actriz arrobando a cada uno de ellos para explicar la situación. Y luego subió otra foto con todas las mujeres que participaron del festejo entre las que, como era de esperar, aparecía la ex Combate abrazada a la hija de su novio. “Las chicas súper poderosas”, señaló Rojas.

