Quique Sacco compartió una cena con los hijos de Débora Pérez Volpin y de María Eugenia Vidal

Débora Pérez Volpin y Quique Sacco llevaban siete años juntos cuando la periodista murió, en febrero de 2018

“Seguimos siendo una familia. Están en mi vida y lo van a estar para siempre. Son mis hijos del corazón”. Enrique Quique Sacco le decía estas palabras a Teleshow exactamente un año atrás, al cumplirse un nuevo aniversario de una muerte que todavía suena absurda: la de Débora Pérez Volpin, cuyas razones están siendo investigadas por la Justicia por una presunta mala praxis. Pero aquel testimonio encuentra una vigencia que no resultará endeble al paso del tiempo: Agustín y Luna, los hijos de Débora, continúan a su lado. El contacto es cotidiano, suelen verse a menudo y hasta se han ido de vacaciones juntos.

Hace cuatro años, aquel martes 6 de febrero de 2018, Pérez Volpin perdía la vida cuando le realizaban un estudio clínico. Y este mediodía Sacco la recordó de una manera diferente: lo hizo con una foto en la que se lo observa compartiendo una mesa con Agustín y Luna, pero también con Camila, María José y Pedro, los hijos de su actual pareja, María Eugenia Vidal.

Los seis levantan sus copas y miran a cámara, sonrientes. “¡Disfrutando juntos en un lugar especial! -escribió Sacco, al pie de la foto-. Maravillosas emociones que la vida nos permite. Producto del legado de lo vivido y también del amor presente, de la búsqueda y de las vivencias entre lo que uno recibe y lo que da”. Concluye su mensaje con el emoji que representa a un corazón. En la imagen de la cena -realizada en la noche del sábado- no se la observa a la diputada, aunque sí está arrobada en el posteo, al igual que los jóvenes.

Quique Sacco con los hijos de Débora Pérez Volpin y de María Eugenia Vidal: de izquierda a derecha, Luna, María José, Pedro, Camila y Agustín (Fotos: Instagram)

Agustín y Luna son hijos de Débora y del camarógrafo Marcelo Funes, con quien Sacco también mantiene una “excelente relación”. “Obviamente que él es el papá de sangre y yo, del corazón”, suele aclarar el periodista. En tanto, Camila, María José y Pedro son frutos del primer matrimonio de Vidal, con el ex intendente de Morón Ramiro Tagliaferro.

“Ante lo que ocurrió, los chicos podrían haber dicho que yo era la pareja de la mamá y punto -dice Quique-. Pero siguieron alimentando este amor que nos tenemos y que se profundizó mucho más porque fue una relación directa entre nosotros. Estoy al tanto de lo que sucede en la vida de ellos, en el estudio, en sus vidas privadas, tengo diálogo permanente y ellos, conmigo”.

Días atrás, en diálogo con María Laura Santillán en Infobae, Sacco habló sobre cómo había transitado el duelo por la muerte de Pérez Volpin. “No me quedé en todo lo que me perdía vivir por su ausencia. Al contrario, me instalé en todo lo maravilloso que habíamos vivido”, dijo. “Hay cosas que no se pueden cambiar y el dolor es intenso, y es profundo, y te transforma. Pero si te quedás en el dolor corrés el riesgo de quedarte en la bronca y eso no es bueno”.

Quique también explicó por qué no tuvo hijos propios. “Era una decisión: apostaba a lo profesional. Vas relegando un montón de cosas; el amor profundo, la posibilidad de hijos, los espacios para el disfrute. Y un día te das cuenta de que la vida es otra cosa, de que por más que llegaste al lugar que querías llegar, mirás alrededor y estás un poco vacío”.

Además habló además de los dos grandes amores de su vida. “Lo fue Débora y ahora lo es María Eugenia. Débora fue un amor maravilloso: siempre dije que si no volvía a pasar nada estaba hecho. Y sin embargo tuve la suerte, el destino, alguien me iluminó, no lo sé, de conocer a María Eugenia y volver a sentir, volver a sonreír, volver a brillar, volver a sentirme pleno, y obviamente profundizar la esperanza”.

Quique Sacco y María Eugenia Vidal en una selfie tomada en Año Nuevo

