Después de publicar su currículum para conseguir novio, Jimena Barón estaría vacacionando con un ex

Jimena Barón (Instagram)

“Estoy bastante harta de estar sola”, había escrito Jimena Barón a mediados de enero, en medio de su viaje por Europa. En ese momento, la cantante se encontraba junto a su hijo Morrison en España y compartió un chat de WhatsApp en el que, enterado de su presencia en Madrid, un candidato la invitaba “a tomar algo”. Pero que, después de que ella le explicara que estaba con el pequeño y que, en todo caso, podían cenar los tres juntos, terminaba buscando excusas para rechazar el plan. “Dale te aviso cuando acabe una cosa que tengo que hacer y vemos”, le respondió el sujeto en cuestión.

A raíz de este hecho, la ex jurado de La Academia de ShowMatch decidió publicar un extenso currículum para ver si, finalmente, lograba encontrar una pareja a la altura de las circunstancias. En él advirtió que en mayo de este año cumple 35 años y que tiene un hijo de 7 con el que pasa la mayoría de su tiempo. También se refirió a su situación económica y detalló “Me va re bien gracias a Dios, no necesito plata, me compro mis propias carteras y todo lo que me hace feliz. Si al otro le va mejor que a mí me da mucha alegría y pretendo lo mismo al revés”.

A la hora de hablar de una posible relación a largo paso, aclaró su posición. “No soy celosa, tampoco pelotuda. No reviso cosas, no me revisa nada nadie. No aspiro a la convivencia. Si sucediera, apuesto a cuartos y baños separados”, aseguró. Y se refirió a un eventual boda: “No sueño con casarme, si es muy importante, no me negaría”. Finalmente, en cuanto a la rutina de su vida cotidiana, enumeró: “Me gusta levantarme temprano, entrenar, comer saludable y dármela en la pera una vez por semana, ponele. La fisura no es un estado que me agrade. Soy bastante más estructurada de lo que parezco, y bastante menos loca”.

Las fotos de Jimena Barón que indican que está acompañada

Lo cierto es que, de regreso a la Argentina, Jimena parece haberse reencontrado con ni más ni menos que con Mr. Habano. El hombre en cuestión no es otro que Matías Palleiro, con quien la cantante había empezado a blanquear su romance a finales del año pasado. Pero, dadas las manifestaciones públicas que hizo en alusión a su soledad y la falta de un amor, todo indicaba que la relación se había terminado con el comienzo del 2022. Sin embargo, por estos días ambos comenzaron a dar indicios de que la historia sigue en pie.

Para empezar, Jimena posteó una serie de fotos en una playa en las que ya no aparece su hijo. Pero en una de ellas se pueden ver las piernas de un caballero que está a su lado mientras ella toma sol. En otra, en tanto, se puede ver al hombre caminado de espaldas por un sendero. Y en otra de las tantas postales, se puede apreciar el mismo atardecer tomado desde un acantilado que, casualmente, publicó Palleiro desde sus stories. El muchacho, además, subió una foto suya posando frente al mar en la que puso como ubicación “Chapadmadal”.

El pasiaje que publicaron Jimena Barón y Matías Palleiro y la story del muchacho en la playa

Jimena y Matías habían compartido una escapadita romántica en el mes de noviembre, cuando ella se ausentó por unos días del programa conducido por Marcelo Tinelli y dio las explicaciones del caso. “La pasé muy bien, unos días muy necesarios. Lo que más hice fue descansar, cualquier mamá que está todo el día con su hijo me entiende, porque saben que los chicos están siempre: ‘Mamá esto, mamá lo otro’. Así que fue todo muy lindo, dormí la siesta, cosa que no sucede nunca”, dijo en un comienzo. Y, al ser consultada sobre si Palleiro había sido su compañero de viaje, Barón asintió: “Bien acompañada, marcha todo muy bien”.

SEGUIR LEYENDO: