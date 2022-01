Jimena Barón compartió su currículum para conseguir novio: “Estoy bastante harta de estar sola”

Jimena Barón y Momo de viaje por España (Instagram)

Desde hace unos días, Jimena Barón disfruta de sus vacaciones en España junto a su hijo Momo. Juntos recorren diferentes regiones y comparte los paseos en su cuenta de Instagram, donde tiene casi seis millones de seguidores. Con su habitual humor, la actriz refleja cada paso en su periplo, que comenzó de manera accidentada en el aeropuerto, pasó por Bilbao y continuó en Madrid, donde vivió por otra situación que ameritó documentarla en redes.

En la capital española, Jimena recibió una invitación para una salida nocturna. Ocurrió a través de un mensaje de WhatsApp que le envió alguien que advirtió su ubicación en dicha ciudad: “Si querés un día vamos a tomar algo”, le escribe la persona, cuya identidad no compartió. En cambio, sí lo hizo con su respuesta: “Amor estoy acá con el crío. Nos vamos mañana. No puedo irme de joda pero te invitamos a comer esta noche si te dan ganas”, escribió como contraoferta para recibir una respuesta evasiva: “Dale te aviso cuando acabe una cosa que tengo que hacer y vemos”.

Lejos de lamentarse, la actriz se tomó en chiste la situación, a juzgar por el texto que publicó en sus redes: “Cómo espantar gente nombrando un solo individuo”, escribió en referencia a su hijo, interpretando que por ese motivo se había frustrado su improvisada cita. Y para seguir con su humor, a continuación escribió una especie de condiciones y requisitos para conseguir novio.

“Aprovecho y dejo mi C.V.”, escribió la ex jurado de La Academia y detalló una serie de puntos a tener en cuenta para salir con ella. Advirtió que en mayo de este año cumple 35 años y que tiene un hijo de 7 con el que pasa la mayoría de su tiempo, y se refirió a su situación económica, detalló “Me va re bien gracias a Dios, no necesito plata, me compro mis propias carteras y todo lo que me hace feliz. Si al otro le va mejor que a mí me da mucha alegría y pretendo lo mismo al revés”.

A la hora de hablar de una posible relación a largo paso, aclaró su posición: “No soy celosa, tampoco pelotuda. No reviso cosas, no me revisa nada nadie. No aspiro a la convivencia. Si sucediera, apuesto a cuartos y baños separados”, aseguró, y se refirió a un eventual boda. “No sueño con casarme, si es muy importante, no me negaría”.

En cuanto a la rutina de su vida cotidiana, enumeró: “Me gusta levantarme temprano, entrenar, comer saludable y dármela en la pera una vez por semana, ponele. La fisura no es un estado que me agrade”, advirtió, y se manifestó “bastante más estructurada de lo que parezco, y bastante menos loca”.

Apuntó al mate, los sudokus y los autodefinidos como necesarios para vivir y los domingos como día familiar. “El sexo es diario y espectacular” , aseguró, y se mostró relajada en torno a la relación de pareja: ”No me compartas tu vida porque no creo que me interese toda y no me gusta fingir, no me sale y me da paja”, continuó con honestidad brutal. Y sentenció: “Creo en las vidas compartidas sin compartir toda la vida”.

Finalmente, Jimena hizo un rápido paneo sobre su personalidad. “Soy muy divertida y graciosa, no tan cariñosa pero me dejo. Tengo un carácter fuerte, pero voy a una terapia excelente hace dos años y logré cambiar muchas cosas. Respiro antes de hablar, pero siempre hablo”, detalló. Y añadió: “Cambio mucho de opinión, me fascina viajar, comer, leer, conocer, charlar y estoy un poco harta de estar sola siendo bastante clara y espectacular”.

Con este mensaje, la actriz marca cierta distancia en su relación con Matías Palleiro, conocido como Mr. Habano. Durante su participación en ShowMatch, la jurado bromeó en reiteradas oportunidades sobre el vínculo aunque nunca se refirió oficialmente como su novio. Juntos hicieron una escapada romántica en el mes de noviembre y repitieron una vez finalizada su participación en el programa. Aunque ahora, las cosas parecen haberse enfriado entre ellos.

