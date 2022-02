La fractura en el cráneo por una pelea callejera, su experiencia en una orgía y los días viviendo en una plaza: 42 hechos no tan recordados de Andrea Rincón

Andrea Rincón entró a la televisión gracias a su participación en Gran Hermano. Si bien no ganó el reality, tuvo la oportunidad de mostrar su carácter fuerte ante las cámaras, además de lucir toda su sensualidad

1. Andrea Rincón nació el 23 de marzo de 1985 en la ciudad de Buenos Aires en el barrio de Saavedra.

2. Creció en una casa chorizo que era de Pedro, su abuelo materno. Vivía con sus padres, Miguel e Irene, y sus siete hermanos. Tres más grandes, Camila, Damián y Diego y cuatro más chicos, Nayla, David, Verónica y Nahuel.

3. Cada vez que le preguntaban qué quería hacer cuando fuera grande, respondía “lío”. Un día atravesó un vidrio con la cabeza y siguió corriendo; lo dejó a su papá con la perilla.

4. De chiquita le gustaba bailar arriba de la mesa, así que la anotaron en teatro en el centro cultural del barrio.

Andrea Rincón cursó la primaria en la Escuela Fray Martín del Barco Centenera y la secundaria en el Comercial Número 7 del barrio de Belgrano

5. A los 15 años se integró a la murga del barrio, Los Magos de Saavedra, y se lució en varios carnavales.

6. En la adolescencia comenzaron sus problemas con las adicciones: el alcohol a los 13 y las drogas a los 15.

7. Al terminar el secundario quiso estudiar para maestra jardinera.

8. Tiene una fractura en el cráneo por una pelea callejera en la que se vio mezclada.

9. En la revista Gente contó cómo fue su infancia llena de carencias desde que su madre la abandonó: “Viví en la calle y revolví tachos para comer; por eso valoro mucho lo que tengo. Yo pasé hambre y me bañaba en una estación de servicio para ir a la escuela”.

Andrea Rincón (Foto: Verónica Guerman / Teleshow)

10. “Cuando nos quedamos solos con mi viejo, empezamos a tener una relación malísima con él. Los dos somos muy orgullosos. Un día nos peleamos y ninguno de los dos quería dar el brazo a torcer. Conclusión: me fui de casa. Hoy vivo a una cuadra de la plaza donde dormía… Nunca me pude ir del barrio, pero no por mis viejos: no puedo estar lejos de mis hermanos”, contó Andrea.

11. “Mi papá no tuvo mejor idea que hacer correr el rumor de que yo me había querido suicidar, así que mi vieja tuvo que aparecer. Yo a los 16 años lo había intentado, pero en ese momento no estaba en los planes… Ahora que pasó el tiempo, de a poco vamos acercando las partes”.

12. Para entrar a los medios se inspiró en Wanda Nara: “En una de las peleas que tuve con mi viejo me fui a vivir a una pensión. La pasaba como el culo. Un día la veo a Wanda en la tele, que llega a una fábrica a hacer un strip tease para los empleados. Los tipos gritaban… Estaban como locos. Y yo pensaba: ‘¡Qué patética es esta mina!’”.

13. Rincón ve que cuando Wanda sale de la fábrica sube a un Mini Cooper y dice: “¡Ahora les voy a mostrar mi casa!”. Y muestra un tremendo piso. “Ahí me di cuenta de que tan tonta no era. Me fui a la pensión, me puse en pelotas y me miré al espejo: ‘Yo soy más linda y más inteligente que esa mina’. Pero yo tenía una bicicleta playera y vivía en una pensión, mientras que ella andaba en un Mini Cooper”.

Con una personalidad imponente, Rincón llegó a tener afinidad con algunos participantes de GH y se lució en las fiestas temáticas que se emitían los sábados por la noche. Tras más de 80 días de encierro, fue eliminada

14. “Me llamo Andrea Lucila Rincón, tengo 22 años. ¡Vivo sola en una pensión porque soy un bardo! Mi viejo me rajó de mi casa y me la rebusco como puedo. Cuando terminé el secundario no seguí estudiando nada”, relató en el video que presentó al ingresar a la quinta edición de Gran Hermano, 2007.

15. Al salir de “la casa más famosa del país” participó de varias revistas en el teatro, como Lengua filosa y Alegría ortomolecular.

16. En 2012 le llegaría la oportunidad de participar en Bailando por un sueño. Allí, protagonizó varios cruces, los más recordados con Moria Casán.

17. En aquel entonces Rincón estaba en pareja con Ale Sergi, líder de Miranda!, con quien tuvo varias idas y vueltas

Con Ale Sergei se conocieron a comienzos de 2013 en un boliche de Carlos Paz. Andrea Rincón aseguraba que era “el hombre más lindo del mundo y un amor para toda la vida”. En 2014 decidieron ponerle punto final a la relación.(Foto: Teleshow / Verónica Guerman)

18. “Me arrepiento de muchas cosas que hice públicas de mi romance con Alejandro. Para mí fue un gran amor, creo que destruimos algo muy hermoso que tuvimos. No supimos cuidar algo muy hermoso que Dios nos regaló. Y le pido perdón por muchas cosas que él sabe”, dijo hace poco en Flor de equipo.

19. En medio del peor momento de sus adicciones, le llegó la propuesta en 2016 para ser parte de La Leona, una ficción de Telefe con Nancy Duplaá y Pablo Echarri.

20. “Ellos tienen como una imagen de papá y mamá, y así cuidaban a todo el equipo. Yo estaba en un momento heavy y sentí ese amor de alguien que te hace una caricia y te hace creer que en este mundo hay una parte hostil pero también un lado bueno donde nos podemos parar de ese lado”, contó en una entrevista con Seres Libres, en Crónica TV, con la conducción de Gastón Pauls.

21. La serie la llevó a ganar un Martín Fierro como actriz revelación.

La emoción de Andrea Rincón al recibir el Martín Fierro

22. Ese personaje en la novela animó a otros productores a convocarla, y allí le llegaron las oportunidades de 100 días para enamorarse y Argentina, tierra de amor y venganza, tiras en las que hizo participaciones especiales en 2018 y 2019 respectivamente.

23. En el programa Sábado bus se ganó un auto pero se lo regaló a sus hermanos. “Recién empiezan a manejar y se los di. Yo ando por la ciudad con un auto con parche y pata de palo, pero es mío y estoy encariñada”.

24. En el 2009, el ex presidente estadounidense Bill Clinton visitó la Argentina En una entrevista a la revista Semanario, Andrea aseguró que Clinton fue al boliche Cocodrilo donde ella montó un show privado para los visitantes desplegando todo su arte mediante un baile muy sensual y el típico streaptease, a cambio de unos 700 dólares.

25. “Clinton me ofreció dinero por sexo”, aseguró la morocha a los medios, y confesó que empezaron a llamarla “para que hiciera el mismo show que le hice a él”. Ante el revuelo causado, un portavoz de Clinton en Nueva York aseguró que la historia “era completamente falsa” y que " estuvo en el hotel jugando a las cartas”.

Si le preguntan su mayor virtud respondes que es “frontal y honesta”. ¿Sus defectos? “Tengo malos modos, necesito cambiar mi manera de expresar lo que no me gusta”

26. En el programa Impacto 9 afirmó que su único affaire con un jugador fue con Lionel Messi: “La pasé muy bien, a mí una persona jamás me va a atraer por la apariencia. Él es buen pibe. Messi me gustó como persona, él me hablaba de la madre. Ese fin de semana mi mamá se iba a Salta a ver a un curandero y él me decía que su madre hacía lo mismo. Me invitó a Barcelona pero no fui”.

27. “Lo último que hablé con él fue para pedirle disculpas porque está enamorado de Antonella (Roccuzzo)... Tiene aguante en la cama, por algo porta el diez en la camiseta”, aseguró.

28. “A mí me llamaron más de 10 veces por futbolistas que me querían conocer. Una vez me llamaron y el tipo cayó al boliche. El tipo fue de jogging y zapatillas nada más que para entrar a saludarme. Yo jamás pedí el teléfono de ningún jugador de fútbol. Tengo más tribuneros y verduleros que futbolistas en mi haber. Ellos son los que vienen a buscar a las modelos”, afirmó.

29. A los 29 años le diagnosticaron trastorno límite de la personalidad.

"Le tengo mucho miedo a la mirada del otro, a las críticas; me hicieron mucho daño. Soy muy frágil. Desde muy chica me creí lo que me decían y la crítica ha intervenido mucho en mi vida", contó Andrea Rincón en Teleshow

30. “Estuve con mujeres y con hombres, no con todos. Está bien innovar y buscar algo nuevo”, le contó a Estelita, el álter ego de Jey Mammon. “Hice orgías. No sé cuántos eramos. Sentía que el disfrute era mirar a la distancia. Es espectacular. Es como una porno en vivo. Yo solo me toqué, soy muy pajera”.

31. Estando con una pareja sobornaron a una azafata para que les permitiera tener sexo en el baño del avión. “Y no fue en el único transporte público que lo hice, en un micro también, íbamos tapaditos con la frazadita y se pasó a mi asiento”, concluyó en el programa Divina Comida.

32. Se despidió de Masterchef Celebrity al grito de “¡Viva Perón, carajo!”. Alguna vez declaró: “Soy peronista de la cuna hasta el cajón”.

33. “Crecí en casa de peronistas. Mi abuelo estuvo en la toma contra la privatización del frigorífico Lisandro de La Torre, a fines de la década del 50″, recordó en Página 12.

En su Instagram, Andrea Rincón mostró orgullosa su calzado con las imágenes de Perón y Evita

34. Es hincha de Boca.

35. Realizó trabajo solidario en distintas cárceles. “La gente sale peor de ahí. Comen comida podrida, duermen en el piso, entre ratas y cucarachas. Viven bajo maltrato constante, violencia y humillación. Aprendí mucho de la jerga carcelaria, la primaria, la presa vieja, con mucho código y que cuidan a las de adentro, y la presa cachivache, que son las que viven entrando y saliendo de la cárcel. Tenés obviamente desde las que hacen robo a gran escala a las que venden marihuana para comprarle algo al nieto”.

36. Para ella su ocupación más rara fue ser vedete. “¿Qué tiene de artístico bajar una escalera con plumas? O sea, nunca me sentí... Perdón por la palabra, nunca me sentí tan tarada en la vida como bajando una escalera con plumas. La tenía que llevar, entonces hacía cara de payasa”, reflexionó en Teleshow.

37. “A los 14 ya tenía una delantera importante, pero fue una etapa difícil. Lloré mucho, lo padecí. Hoy lo asumo y encontré una veta interesante: ellas me dan de comer”. (Crónica, febrero, 2012).

38. Llegó hasta las instancias finales del Bailando 2012 y fue eliminada por Paula Chaves y Pedro Alfonso.

Andrea Rincon pudo ir creciendo en el mundo del espectáculo, hasta llegar al lugar más ansiado por muchas famosas: bailar en la pista de ShowMatch junto a Marcelo Tinelli

39. Su postre favorito es el panqueque de manzana quemado al rhum.

40. “Siempre tuve debilidad por los hombres que me subestimaban y agredían y quedaba inmersa en relaciones tóxicas. Hoy aprendí a evitarlas y huyo de los tipos violentos”. (Infobae, noviembre, 2018).

41. Es muy amiga de Julieta Ortega. “Somos vecinas y un día nos cruzamos por la calle. Al rato leí un tuit de ella que decía: ‘Lo linda que es Andrea Rincón en persona’, y obvio, se lo agradecí y empezamos a hablar un poco a través de las redes. Al poco tiempo me llamó Martín Ortega para hacer un papel en Educando a Nina –que al final no se dio– y en esa charla me dijo que Julieta y él querían ser mis amigos”.

42. “La gente tiene mucho dolor adentro y no sabe qué hacer con tanto dolor. Hay gente que se autoflagela. Yo en algún momento lo que hice fue autoflagelarme; hay gente que sale a herir a otros. No creo que haya nadie que nazca siendo un monstruo, me parece que como sociedad nos tenemos que replantear qué hicimos para que ese pibe termine tomando esa decisión de agarrar un arma y matar a diez compañeros porque no tolera tanto dolor adentro y tanta bronca. No creo que haya monstruos; yo creo que hay gente lastimada”. (Infobae).

Cuando terminó el 2016, Andrea Rincón escribió en una hoja de papel las cosas que quería superar. Y la prendió fuego. "Pedí dejar atrás los miedos. De a poco voy avanzando, voy evolucionando"

