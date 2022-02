La mamá de Chano Charpentier analizó el drama de la cocaína envenenada: “Es veneno sobre veneno”

La palabra de Marina Charpentier sobre la cocaína envenenada (Audio: "Cristina sin vueltas" - Radio Rivadavia)

Luego de que 20 personas murieran y más de 50 tuvieran que ser hospitalizadas por consumir cocaína adulterada, en un hecho que conmociona al país, este jueves Marina Charpentier, la madre del músico Chano, acercó su testimonio en el programa que conduce Cristina Pérez en Radio Rivadavia. “Estoy impactada, dolida, conmovida de todo lo que está pasando. Es tremendo”, afirmó.

“Las madres tenemos esta impotencia, cargamos con este dolor permanente -afirmó Marina-. Después de escuchar a Bety, la madre de los cinco chicos que consumieron, la llamé por teléfono, le quise decir que contara conmigo, que la abrazo. Lo que puedo decir de esto es: las drogas matan. Esta droga adulterada con veneno, es veneno sobre veneno. Las drogas matan, esta y todas, y esta problemática nos atraviesa absolutamente a todos”.

“Todos creemos que porque los pibes compraban en la Puerta 8 o en la villa, todos los que consumen son villeros y no es así. Lo digo no como una carga despectiva, sino como la sociedad los nombra -se sinceró-. Y la verdad es que ahí compra cualquiera, atraviesa a todas las clases sociales”. Fue entonces cuando criticó la inacción de los políticos: “Si no nos hacemos cargo de que la Argentina es un lugar de extremo consumo... No puedo entender la ceguera. La mayor característica de la adicción es la negación y creo que la Argentina es un país adicto”.

Antes, Cristina Pérez había nombrado a Marina Charpentier entre aquellas “madres que luchan solas”, y que “aparecen otra vez entre las sombras, entre la podredumbre, en la agonía de vidas que intentan rescatar o redimir”. Y de todas ellas, en la consideración de la periodista fue la madre de Chano quien visibilizó un drama: “El clamor de tantas mujeres que buscan que internen a sus hijos para salvarlos y se chocan contra una pared que las deja en soledad, porque el Estado está más ausente que nunca, porque no se hace cargo”.

“La Argentina consume a su gente, a sus pobres, y no los ayuda, y les miente, les hace creer que van a tener algo, a mejorar, que se va a ir la pobreza, que va a parar la inflación, que va a terminar la inseguridad... Y nada de eso ocurre. Les miente y se miente a sí misma”, alarmó Marina, indignada. Y señaló: “¿Cómo vamos a abordar un problema que no reconocemos tener?”.

En ese sentido, siguió con su descargo: “El problema no es hoy que estos chicos se están muriendo envenenados, todos los días se mueren chicos jóvenes, adultos, por consumir basura y veneno. Las 70 personas, mínimo, que fueron a comprar a la Puerta 8, ¿nadie sabía, nadie vio que entraban todos los días a comprar y que alguien vendía algo? ¿Por qué todos somos cómplices de esa ceguera?”

