Evaluna Montaner contó la tradición familiar que no querrá seguir con su hijo: “Me asusta, es traumático”

Evaluna y Camilo serán padres por primera vez (@evaluna)

“Porque llegó a mi vida el amor de mi vida. Yo se lo pedí al de arriba, pero contigo se le fue la mano. Y qué buena suerte la mía. Gané sin jugar a la lotería. La falta que me hacías contigo Navidad llegó temprano”, cantan Evaluna Montaner y Camilo Echeverry en Índigo, el tema que escribieron cuando se enteraron que esperaban un hijo y que lanzaron cuando decidieron anunciar la feliz noticia, en octubre pasado.

Desde entonces, la familia trató de mantener dentro de un total hermetismo noticias con respecto al bebé. Por caso, aún no se sabe el sexo, es por eso que todos le dicen Índigo. Así como tampoco se conoce de cuántas semanas está embarazada la cantante: se especula que el parto será entre fines de marzo y principios de abril.

“Siempre soñé con tener una familia, pero Índigo fue una sorpresa para mí”, había dicho em diálogo con Teleshow el intérprete de éxitos como Por primera vez y Vida de rico. Evaluna también había hablado de su embarazo, poco después de anunciarlo públicamente, y contó que su padre, Ricardo Montaner, se quedó “en shock” cuando se lo comunicaron en la intimidad de la familia.

Ricardo Montaner besando la panza de embarazo de Evaluna

En tanto, Evaluna volvió a referirse a su embarazo y sobre cómo se imagina como mamá. Lo hizo en diálogo con Angie Romero en el podcast de Amazon Music En la sala. Allí mismo, además, reveló que en su familia había un tradición que a ella no le gustaba y pidió que se dejara de hacer porque le generaba incomodidad. De la misma forma, tomó la decisión de no seguirla con su propia familia, la que formó con Camilo y el bebé que está en camino.

Se trata de empujar la cara del homenajeado sobre la torta de cumpleaños. “Era una tradición familiar que odiaba, pero lo dejaron de hacer por respeto a hacia mí. Espero que jamás vuelva a pasar. Espero que a mi hijo no le guste eso”, sostuvo Evaluna.

“Eso de poner tu cara en el pastel cuando te cantan Happy Birthday (Feliz Cumpleaños) lo odio, no me gusta. Me asusta, es traumático, me hace sentir claustrofóbica, como que me deja pensando: ‘Vos, que sos mi hermano, me hiciste esto’. Es como que no puedo respirar”, agregó la cantante de 24 años.

Ricardo Montaner y Marlene junto a sus hijos Mau, Ricky y Evaluna, y su yerno Camilo (@montaner)

Camilo, por su parte, había brindado una entrevista a la revista People y se había mostrado emocionado por descubrirse como papá. “Viendo cómo crece cada día la pancita de Evaluna. Soñábamos con tener un bebé en nuestras vidas, pero no lo teníamos planeado. Llegó inesperadamente y ahora estamos preparándonos para su llegada”, aseguró el músico de 27 años.

Camilo y Evaluna se casaron el 8 de febrero 2020, después de tres años en pareja. Fue en una fiesta que celebraron en Miami para más de 350 invitados, entre familiares y amigos. Emocionada, Marlene escribió un conmovedor mensaje luego de aquella fiesta. “¿Que por qué la boda fue tan especial? Porque Dios estuvo en cada detalle, Él fue el anfitrión y asimismo se encargará de acompañar a Cami y Eva el resto de sus vidas. El Shalom De Dios en ellos”, consideró la esposa de Ricardo Montaner. En tanto, la pareja de recién casados había comentado “te amo” en aquella publicación.

SEGUIR LEYENDO: