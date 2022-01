La palabra de Dalma y Gianinna Maradona luego de que se viralizara cómo está hoy la tumba de Diego en un cementerio privado

Dalma y Gianinna junto a Diego Maradona

“Fui a conocer y a llevar una mariposa de cerámica a la tumba de Maradona. Había tres ramitos de flores secas. Solo eso. Pero afuera...afuera del cementerio sí. Murales por todo el barrio. El que está en la esquina es hermoso”, escribió la usuaria Cora Garmarnik en su cuenta de Twitter y acompañó el mensaje con una foto de cómo se veía el alrededor de la lápida, en donde se lee: “Q.E.P.D. Dalma S.F. Maradona La Tota, 3-8-1929 / 19-11-2011; Diego Maradona Chitoro, 12-11-1927 / 25-6-2015; Diego Armando Maradona. Gracias a la pelota. Te amamos”.

El exfutbolista descansa en paz junto a sus padres en el cementerio privado Jardín de Bella Vista de San Miguel, al que solo unos pocos familiares y amigos íntimos tienen acceso. Por caso, hasta donde se sabía, nadie podía ingresar lugar sin una autorización. Incluso, en el algún momento se dijo que había una lista con las pocas personas que podían entrar y que quienes la habían confeccionado habían sido Dalma y Gianinna Maradona junto a su madre Claudia Villafañe. Aunque más de una vez ellas mismas desmintieron aquella versión.

De todas formas, al tratarse de una institución privada, no puede ingresar cualquiera, es por eso que los cinco herederos universales (Diego Junior, Dalma, Gianinna, Jana y Dieguito Fernando, representado por su madre, Verónica Ojeda) no descartan la posibilidad de hacer un mausoleo para que todo fanático pueda acercarse.

Así está la tumba de Diego Maradona (@coragamarnik)

El tuit y las imágenes de la tumba de Diego no tardaron en viralizarse y si bien nadie apuntó contra ningún integrante del círculo de Maradona, Dalma y Gianinna fueron las primeras en salir a hablar al respecto. Lo hicieron a través de sus redes sociales. Es que algunos usuarios les reprocharon el no haber ido últimamente a ver su a padre. Ocurre que las hijas de Claudia Villafañe viajaron al exterior a mediados de diciembre y no han estado durante enero en la Argentina, motivo por el que no se presentaron al cementerio privado.

Primero, fueron a Arabia Saudita: allí, asistieron al partido entre Boca Juniors y Barcelona por la Maradona Cup, en donde le hicieron un homenaje a quien fuera uno de los máximos ídolos de la historia xeneize. Luego, Dalma viajó a Italia para filmar la serie homenaje que se estrenará para una plataforma. Y más tarde se reencontró con su hermana y su madre, quienes se habían ido para los Estados Unidos. Celebraron las Fiestas todos en Miami, y se quedaron allí de vacaciones durante casi todo enero. Dalma regresó hace poco más de una semana, luego de haber estado en Disney con su hija y su marido, mientras que su hermana y su mamá aún están en La Florida.

Jana, en tanto, se encuentra en España visitando a su madre, Valeria Sabalain, quien vive allí desde hace muchos años. Verónica Ojeda también viajó con su hijo y su pareja y abogado, Mario Baudry, a Miami. Y Diego Junior continúa en Italia: no pudo viajar a la Argentina desde la muerte de su padre.

Si bien no deberían tener que dar explicaciones, de alguna forma Dalma y Gianinna, se vieron en la obligación de expresarse luego de que se viralizaran las imágenes de la tumba de su padre. “Hasta contra los que no conocemos, pero quieren hacer mal. El tema es que este bloque se la banca FUERTE”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram y resaltando en mayúsculas la palabra “fuerte”.

La palabra de Dalma y Gianinna luego de que se viralizara el estado de la tumba de Diego Maradona

“Amor, amor, y más amor. Las amo @giamaradona y @claudiavillafaneok. Ni hablar de nuestro aliado TOP”, agregó Dalma también destacando el “top”, haciendo referencia a su padre y con los emojis de un corazón rojo y unas manos con las palmas levantadas. Y concluyó: “Ni lo intenten…”.

Gianinna, por su parte, optó por compartir fotos con su padre y su hermana cuando eran chicas. También del exfutbolista en distintas oportunidades. Además, reposteó el mensaje que había escrito Dalma y sumó: “Ni lo intenten… Babu vigila. ¡Nos amo!”. Babu es el apodo que sus hijos, Benjamín Agüero y Roma Caldarelli le haían puesto a Maradona.

“Somos humanos, somos defectuosos, reparados, descosidos, somos humanamente imperfectos, pero amamos y eso lo cura todo”, indica la frase que publicó Gianinna Maradona para dar por finalizada la polémica que se generó.

