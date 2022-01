Imitaciones y complicidad: el primer pase de Pablo Rossi y Cristina Pérez en Rivadavia

Pablo Rossi y Cristina Pérez, las nuevas figuras de Radio Rivadavia

Pablo Rossi y Cristina Pérez debutaron esta mañana en las mañanas de radio Rivadavia (AM 630) y como ya es un clásico, hicieron su primer pase. Así, él se despedía de la primera mañana donde hace desde hoy Esta mañana y ella le daba la bienvenida a su ciclo Sin Vueltas.

“Llegó ella, la gran dama de la radiofonía argentina, Crsitina Pérez”, dijo él a las 8.54 exactamente y agregó: “No vas a encontrar otra presentación como esta”. Ella, se preguntó: “¿Cómo hacemos para que se escuchen los latidos del corazón en la radio? Es un momento histórico, estoy feliz”.

Luego, bromearon: “Yo sigo solo si Rossi me saca a bailar un cuarteto, tirame al Potro Rodrigo, por lo menos”. De inmediato comenzó a sonar “840″ del cordobés y para la imaginación de los oyentes... ¿bailaron?

Chistes y complicidad: el primer pase de Pablo Rossi y Cristina Pérez en radio Rivadavia

Manuel Adorni, quien será columnista de economía en el programa de la conductora de Telefe Noticias agradeció el espacio y le dedicó una mención especial a la anfitriona del ciclo por contar con él a la hora de informar. Y como la actualidad es lo primero se preguntaron que estará haciendo el presidente. “Tengo que ir a ver a Putin, tengo que ir a Rusia y China, Cristina por favor...”, dijo Ariel Tarico en la voz de Alberto Fernández.

Relajada en el espacio que tanto le gusta, Cristina Pérez hasta se animó a acompañar al humorista e imitó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El actor también se puso en la piel de Luis Majul y de Mauricio Macri, entre otros personajes.

“La única reserva moral de este equipo es el doctor (Claudio) Zinc”, bromeó la conductora sobre quiénes los acompañarán de lunes a viernes de 9.00 a 12.00 al aire. De golpe el “Presidente” volvió a irrumpir: “Cristina está feliz de que yo haya llegado al acuerdo” y ella lo mandó callar. Luego Tarico hasta cantó: “Junto con Cristina le cantamos al fondo, acá en el pase de Rivadavia... Fue por Mau, por culpa de Mau, se vienen los vencimientos adonde me escondo, la inflación me devora, vivo con calculadora, encima se escapa al dólar a la conch... de la...”.

Ariel Tarico, en la piel de Alberto Fernández, le cantó al FMI

Tras el tema musical, Cristina reflexionó: “La radio es el poder de la palabra y la audiencia está comprometida con la realidad, nos reímos y está buenísimo, pero nos toca un año bisagra donde están muchas cosas en la Argentina. Un día nos vamos a encontrar discutiendo temas bravos”. Rossi agregó: “Nosotros compartimos un universo de valores y compartimos una manera frontal desde la convicción de enfrentar las cosas y el contrato radial será decir lo que pensamos con la libertad que nos da la radio”.

Días antes de su debut, la periodista se había mostrado feliz en diálogo con Teleshow: “Me llevó la vida caminar hasta acá y que una radio grande confiara en mí, en una mujer porque no hay muchas en ese horario, es un sueño en lo personal y un hito como mujer. Me siento en un momento de madurez en el que puedo encarar miradas de realidad con coraje que es lo que me gusta y sumo la experiencia de vida, que nos permite dar mas con el paso del tiempo”.

Su colega Rossi, en este sitio también había reflexionado: “Se trata, en un sentido figurado, de despertar a la gente, de acompañarla en sus primeras rutinas del día. Es el primer encuentro con la información, que la tiene que dar un conjunto de voces y amigables. No es algo fácil, hay que ir con un tono tranquilo, sin apurarse y subiendo de a poco la adrenalina. Esa es, para mí, la artesanía de la primera mañana”.

