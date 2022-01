El extravagante festejo de cumpleaños de Susana Giménez en una balsa, en un hotel ecológico y vegano de Colombia

El extravagante festejo de cumpleaños de Susana Giménez (Videos y foto: Instagram)

No fue Miami ni Punta del Este. Por primera vez, el destino elegido para celebrar su cumpleaños, fue Colombia. Es que Susana Giménez se encuentra allí por motivos laborales y aprovechó para celebrar junto a su hija Mercedes Sarrabayrouse y algunos allegados de una forma muy particular.

No hubo grandes mesas en restaurante, ni bailes hasta la madrugada ni reiterados brindis con amigos. En una mesa chica, con tan solo tres invitados, Susana se regaló un almuerzo al aire libre y de un modo muy original: sobre una isla flotante. “Así empezó el día de mi cumpleaños, almorzando en una balsa en el medio de un lago gigante. La comida te la traen en lancha”, escribió en su cuenta de Instagram junto al video del momento en el que se acerca una embarcación a servirles la comida.

La conductora también compartió algunas imágenes del lugar en el que se aloja junto a su hija, que también le suma originalidad al viaje. En una especie glamping, una carpa de lujo totalmente equipada, Susana pasa sus días en Guatapé. Eco friendly, vegan friendly y pet friendly se define el lugar en sus redes sociales. Un espacio para conectar con la naturaleza y hacer vida sana.

Susana Giménez mostró su habitación en el hotel de Colombia

“Llegamos de comer y esta es mi terraza. Hace 13 grados, mucho frío. Yo no sabía, pensé que venía al trópico y no me traje nada. Esto está prendido, el yacuzzi con agua caliente. Tengo un fuego también prendido por si me quiero tirar ahí -un living al aire libre- a hablar, a tomar un vino o lo que sea. El vino es lo único que no me gustó de Colombia, o del hotel pero en realidad es en todos lados, donde vamos a comer no hay buen vino, son argentinos casi todos pero no son muy buenos, son muy fuertes, siempre te duele algo”, se quejó la diva por historias de Instagram mientras mostraba el exterior de la carpa en la que se aloja.

Y en el mismo video, Susana regaló algunas imágenes más del magnifico cuarto montado dentro de una carpa gigante. “Este es mi cuarto, mágico, ¡miren lo que es!”, gritó con su tono característico. “Ahí está Nico que me trajo otro calentador porque hace un frío de cagarse, igual me compré un pijama rosa en Jumbo porque ayer me moría de frío con mi camisón”, contó muy tentada de risa.

“Desde este lugar mágico, agradezco los mensajes y los saludos amorosos que mandaron por mi cumpleaños y no pude contestar. ¡Fue un día completo de festejos, ya les voy a ir contando!”, escribió muy emocionada en otro posteo.

Susana Giménez y la foto que posteó desde la terraza de su habitación

Motivos de alegría, sobran, ya que el 11 de marzo estrena Porno y Helado, una serie que se verá por streaming en Prime Video. “Muero por verla, tengo una intriga que me carcome”, escribió hace unos días. En la ficción, dirigida por Martín Pironyansky, tendrá una pequeña participación pero será su vuelta a la actuación después de mucho tiempo.

Susana misma explicó en un video que “de porno no tiene nada”, incluso dijo que lo suyo era un cameo. “No soy la protagonista, hago una cosa chiquita, pero me divierte porque hace como un año y medio que no hago nada artístico, tenía ganas de hacerla”. Los protagonistas son Sofi Morandi, Nacho Saralegui y el propio Piroyanski.

