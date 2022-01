El motivo por el que Gonzalo Heredia no quiere participar en la segunda temporada de ATAV

“Se me cae la cara”, dijo el actor en el ciclo Implacables

Gonzalo Heredia está pasando por un excelente momento laboral como protagonista de la novela La 1/5-18 en la pantalla de ElTrece y de la obra Desnudos en el teatro Metropolitan Sura, junto a Sabrina Rojas, Luciano Cáceres, Esteban Lamothe, Mercedes Scápola y Brenda Gandini.

“Esta temporada es una reconstrucción de la industria teatral, todos somos conscientes de eso. Somos afortunados de hacer ‘Desnudos’ y está bueno presenciar la vuelta del público al teatro”, aseguró en una entrevista con Implacables (El Nueve) que dio con sus colegas, Cáceres y Lamothe.

“Después de cada función tratamos de contar lo que nos pasó en estos dos años con la obra. Hicimos temporada en Mar del Plata, en principios del 2020, el mundo era otro. Volvimos el año pasado con muchas dificultades y ahora estamos retomando en una nueva etapa con otro contexto del país. Nosotros la pasamos muy bien y la gente también, es una celebración”, agregó el actor en una charla con Susana Roccasalvo.

Gonzalo Heredia , la China Suárez y Andrea Frigerio, protagonistas de ATAV

Además, Heredia recordó los buenos resultados que tuvieron con la ficción Argentina, tierra de amor y venganza (ATAV) de Polka en 2019. Respecto a los motivos del éxito de la telenovela, aseguró: “Hasta el público masculino se enganchó con la historia. Había una mezcla de actores no conocidos y otras más conocidos, era interesante el contexto histórico y los libros estaban muy bien escritos. Fue una conjugación explosiva”.

Adrián Suar tiene previsto realizar la segunda temporada que se desarrollaría en la década del 80. El actor explicó el motivo por el que no participaría de la producción para volver a interpretar a Aldo Moretti: “Si tuviera que hacer el mismo personaje tendría como 60 años. Ya no llego, no le puedo mentir a la gente que soy el hijo del personaje que hice. No me da el físico. Se me cae la cara, no podría mentirle a la gente”.

Pero, la pareja de Brenda Gandini señaló que le gustaría volver a trabajar con la productora de Suar, quizás en el rol de otro personaje: “No me ofrecieron nada. Yo encantado, la pasé súper bien. Polka es mi casa pero todavía no hablaron conmigo”.

Cabe recordar que Argentina, tierra de amor y venganza fue la historia de amor más vista del 2019. La superproducción cosechó las mejores críticas y el apoyo del público de inmediato. Debutó el 11 de marzo y finalizó el 30 de diciembre. A lo largo de 205 capítulos la novela atrapó al público, que disfrutó de las historias de la Polaca, Trauman, Torcuato Ferreira, Aldo Moretti, Lucía Morel y el español Bruno Salvat.

El día de su estreno, ATAV registró un promedio de 13,9 puntos de audiencia, posicionándose como lo más visto del día. En su segundo episodio promedió 12,7, superando así la serie turca Mi vida eres tú, de Telefe. La telenovela obtuvo un promedio total de 13,6 puntos de índice de audiencia, con picos de 17 puntos en algunas emisiones. Se posicionó como lo segundo mas visto del 2019, detrás de ShowMatch. Superó en audiencia incluso a Susana Giménez, que logró un promedio de 12,6 puntos. Durante la pandemia, se volvieron a emitir capítulos de esta telenovela.

Además de Gonzalo Heredia, la ficción fue protagonizada por Benjamín Vicuña, Eugenia Suárez, Albert Baró, Delfina Chaves, Fernán Mirás, Andrea Frigerio y Virginia Innocenti. Completaron el reparto Mercedes Funes, Julia Calvo, Candela Vetrano, Malena Sánchez, Ruggero Pasquarelli, Diego Domínguez, Matías Mayer, Federico Salles, Gastón Cocchiarale, Minerva Casero, Tomás Kirzner, Fausto Bengoechea, Franco Quercia, Ariel Pérez de María y Joaquín Flammini.









