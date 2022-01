De la cartera trucha a su peculiar fiesta de 15: las anécdotas de Cande Tinelli sobre su época flogger

Cande Tinelli mostró fotos de cuando era flogger y se asombró de los looks que elegía

Cada tanto Cande Tinelli abre el baúl de los recuerdos y sorprende a sus más de cuatro millones de seguidores de Instagram con algunas imágenes de otros tiempos. La hija menor de Marcelo y Soledad Aquino disfruta de mirar hacia el pasado y en ocasiones gusta pintar con un matiz irónico. En esta clave de humor, en las últimas horas la cantante involucró a su hermana Micaela y a su padre en una serie de imágenes de su adolescencia, donde mostró su capacidad de reírse de sí misma.

“Se viene material fuerte, Mica Tinelli”, como si fuera un pequeño corto, la it girl anunció en sus historias el calibre de lo que tenía entre manos, y luego redobló la apuesta: “Muy fuerte”. Sin más preámbulos, publicó una foto retro en sus stories, que data de sus épocas como flogger, en la que se había sumado a la tendencia del famoso corte de cabello con flequillo hacia el costado.

Cande y Mica Tinelli durante su infancia: la influencer publicó fotos de la época en que ambas eran floggers

“Me hubiese gustado conocerte antes: yo antes”, bromeó con otra imagen de su versión adolescente en el living de su casa. Junto a otra postal, se preguntó: “¿Flogger? ¿Emo? ¿Qué carajo era? Chicos, me muero, ¿cómo nadie me decía nada?”. También compartió algunas fotos acompañada de Mica durante un día de compras, y deslizó un reclamo hacia el conductor de ShowMatch: “Que hdp vos, qué guacho que no nos decías nada”.

“Estoy llorando, no puedo más. Dos señoras, estoy muerta. Sáquese el casco señora”, expresó tentada en sus historias, impactada por el peinado que usaba en aquellos tiempos. Su padre no tardó en responderle y reposteó el contenido en su perfil de Instagram: “Estaban divinas, era el look que se usaba en esa época. Marcaban tendencia, eran trendsetters”. Incrédula, la influencer se limitó a contestar: “Ponele”.

Cande Tinelli mostró fotos de su adolescencia y contó anécdotas de su fiesta de 15

La cantante apodada Lelé amplió sus recuerdos en varios videos grabados en modo selfie, donde contó: “No supero la foto de la tía con la cartera, que a parte no era trucha, era truchísima, le ponías un pucho al lado y estallaba, se prendía fuego”. En este sentido, aclaró que se trataba de una imitación de una reconocida marca española de bolsos y un día tuvo un percance: “No me olvido más que en un local una vez la cargué tanto pero tanto de cosas que se me rompió la tira, la manija, y la tuve que llevar a upa cual bebé”.

“Qué épocas, y ese corte...qué belleza, la piba juraba que tenía una Harley, una moto, porque era un casco eso, un horror. No entiendo de verdad cómo nadie me decía nada”, comentó frente a la cámara. “Lo peor es que a esa edad teníamos una re autoestima, nos creíamos mil, y demás está decir que tenía un Fotolog, que subía muchas fotos con la mano tapando la cara”, reconoció. Incluso se animó a dar un paso más y revelar su usuario de aquellos tiempos: “Como mi hermana era ‘tropitrónica’, y yo amaba ese nombre, quise buscar uno parecido y le puse al mío ‘fantasía tropical’.

"Sáquese el casco señora", bromeó Cande Tinelli sobre su corte de cabello de aquella época

“Lo busqué varias veces a ver si estaba pero ya no existe. Tendrían que volver a existir los fotologs, dios, eran todo”, aseguró. También confió otro recuerdo de su adolescencia: “Mi fiesta de 15 no fue una fiesta de 15, fue una fiesta de floggers. Yo invité a medio país de floggers, que no sabía ni quiénes eran, o sea los metí a mi casa, entraban y yo le decía: ‘Hola, ¿quién sos?’, y me respondían ‘chocolate blanco’, ‘chicle negro’, no sé; bailamos música muy freak, fue cualquier cosa, qué horror”. Y remató divertida: “Qué bien la pasé”.

La respuesta de Marcelo Tinelli a Cande por su época flogger: "Estaban divinas"

SEGUIR LEYENDO: