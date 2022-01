De la mamá de Luisana Lopilato a los “16 mil por unos claritos”: los escándalos de las famosas en las peluquerías

Algunas famosas tuvieron problemas con las cuentas en las peluqeurías

“$23.800″ era el monto final del ticket que indignada, una mujer decidió compartir en sus redes sociales. Se trataba de la cuenta de una peluquería en Pinamar en la que se detallaban los servicios que había requerido su hijo mejor de edad, entre los que había corte y lavado, decoloración, iluminación y hasta manicuría.

El exorbitante monto estaba compuesto por varias cosa: n $7800 por reflejos, $7800 por iluminación, $900 por el lavado, $1400 por la manicura, $1400 por el corte, $700 por el peinado y $ 4100 por “trabajos técnicos”. Luego de que el tema se hiciera viral, el dueño de la peluquería explicó: “Era un chico de entre 16 a 18 años que lo trajo la madre y lo dejó. Entiendo el reclamo, una persona puede quejarse por el precio, pero no por algo que no pasó. Él tenía el pelo castaño y nos pidió que le quede rubio platinado, como se usa ahora. Eso fue un cambio de look no un corte de pelo”.

El ticket de la peluquería de Pinamar que se hizo viral

El especialista además contó que se trató de un extenso trabajo que llevó unas cinco horas aproximadamente: “Se encontró con esa factura y se sorprendió, pero en el detalle se refleja todo lo que hizo que llegara a ese precio. En la redes sociales es muy fácil distorsionar y hacer reclamos. Nosotros no podemos decirle al chico ‘tenemos que pedirle permiso a tu mamá para saber si podemos hacer todo eso’, porque no lo hacen en los boliches tampoco”.

No es la primera vez que un ticket de una peluquería se hace viral. Ya había pasado en otras ocasiones con personas relacionadas a las famosas. En el 2017 Daniela, hermana de Luisana y Darío Lopilato, había usado las redes para expresar su enojo por lo que le habían cobrado a su mamá en un salón de belleza.

“¡Miren esta ESTAFA que le hicieron a mi mamá en la peluquería Leo Paparella de Villa Urquiza! ¡Realmente un robo y teniendo pelo corto! ¿Reflejos $5700, de un total además de $8010? ¡Lo que dicen es que le hicieron decoloraciones también!”, había escrito la nutricionista en Twitter junto con el comprobante de pago en donde entre otros servicios además del mencionado, se detallaba: “Corte $710, lavado $180, venta de producto $1200 y manicura $220″.

Daniela y Luisana Lopilato

En diálogo con Teleshow, Daniela explicó que fue al salón de belleza en dos oportunidades para preguntarle al encargado por qué le habían salido tan caro los reflejos: “Tratan de justificar que le hicieron cuatro decoloraciones. Si le hicieron tantas, mi mamá debería haber quedado pelada. Necesitan justificar que le salió 5700 pesos. Por más decoloración que hagas, nunca te puede salir eso”.

El peluquero había aclarado: “No solo son reflejos, son cuatro trabajos de decoloración. Más una decoloración que hicimos para sacarle los reflejos y el color. O sea, son seis trabajos, eso es la sumatoria. No se le cobró todo, se le cobró menos todavía”. Aunque la cifra que abonó Bety era tres veces menos que la de la señora en Pinamar, hace cuatro años y medio dicho número era más que considerable.

Giuliana Maglietti

Algo similar le ocurrió a Giuliana Maglietti, bailarina y hermana de Alejandra quien hace dos meses se mostró horrorizada en sus redes sociales tras tener que pagar “16 mil pesos por unos claritos”. “En twitter mucha gente hablaba de que fui a una de las peluquerías más caras, pero en realidad fui a una normal, en un barrio caro como es Palermo Hollywood, pero los conocía y también conocen a mi hermana, solemos ir. Hay un vínculo de confianza y uno piensa que no lo van a cagar. Pasó eso, se rompió ese vínculo que uno confía en el peluquero y en el precio que le está dando. Está asociado a los valores reales”, dijo en Nosotros a la mañana.

“Me hice mechitas, iluminación con gorra y además un desgaste de las puntas y además un corte”, detalló la modelo quien dijo que no sabía cuánto le cobrarían por el trabajo hasta que llegó a la caja porque las listas de precios van “desde” un valor, ya que el final depende del largo del pelo.

SEGUIR LEYENDO: