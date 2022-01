Carmen Barbieri se emocionó al aire con Fede Bal: “Lamento que tu papá no te pueda ver como conductor”

La emoción de Carmen Barbieri por el momento de Fede Bal

Por estos días, Fede Bal está conduciendo 100 Argentinos Dicen (El Trece), en reemplazo de Darío Barassi, quien se encuentra de vacaciones. Con su carisma y soltura, lo viene cumpliendo de manera correcta, en línea con el tono descontracturado que propone el programa. Y entre sus más grandes fans en este nuevo rol, se encuentra su mamá, Carmen Barbieri.

Así se lo hizo saber ella en la mañana de este jueves, a través de una conversación telefónica que madre e hijo tuvieron en Mañanísima (Ciudad Magazine), el programa que encabeza Carmen. Sobre el final de la nota y al despedirse de Fede, ella lo saludó muy elogiosa: “Te quiero mucho, hijo y te admiro. Me da mucha alegría...”, dijo y se auto interrumpió, invadida por la emoción. “Ay, no me quiero poner a llorar. Soy una tarada”, se justificó mientras empezaban a rodarle unas lágrimas sobre su rostro.

“Lo único que lamento, y ya te lo dije, es que tu papá no pueda verte en este rol tan bueno. Lo hacés muy bien, te quiero”, completó Carmen. “Pero yo creo que sí me ve, yo creo que me ve más que antes”, le respondió Fede. “Cada vez que encaro una nueva obra o un nuevo proyecto, yo miro al cielo y le digo: ‘Ayudame, viejo’. Y vamos para adelante, yo siento que está siempre”, completó.

“Ya sé que vos creés que tu papá te acompaña más ahora... ¿Lo extrañás a papá?”, quiso saber Carmen, ya totalmente emocionada. “Sí, todos los días. Calculo que vos también, ¿o no?”, le devolvió Fede. “Sííí, aunque discutíamos... Los últimos años no, ¿te acordás? Muy bien todo. A pesar de todas las cosas que pasamos, fueron muchas más las lindas que las feas. Sí, claro que lo extraño. Pero vos que sos el hijo, supongo que lo debés extrañar mucho más... Ay, no sé por qué lloro”, volvió a quebrarse Carmen al recordar a Santiago Bal.

“Te quiero mucho, hijo y te admiro. Me da mucha alegría... Ay, no me quiero poner a llorar. Soy una tarada”, dijo Carmen Barbieri al dialogar con su hijo Fede Bal

“No llores, ma”, le pidió Fede con una sonrisa consoladora que se percibió del otro lado del teléfono. Y Carmen volvió a justificar sus sentimientos: “Lloro pero de alegría porque te va a tan bien y todo lo que hacés, lo hacés con consciencia... Sos un gran compañero, los chicos te quieren, los cámaras te quieren, los productores también. Te felicito, hijo”. Bal también se sintió emocionado por el tierno momento en vivo y le dijo: “Qué lindo, qué lindo es tener una mamá orgullosa. Creo que uno las cosas las hace también por eso, ¿no? Para que a la familia le guste lo que uno hace y poder darle orgullo a sus padres”.

“Como diría Dady Brieva: ‘Siempre llorando, perra. Siempre llorás Para que te dé rating’”, bromeó Carmen como para terminar de recomponerse de la emoción que estaba sintiendo y cambiar el tono. “Te quiero mucho, hijo. Un beso enorme, gracias por atendernos”, cerró.

A Fede le quedan dos semanas más al frente de 100 Argentinos Dicen, en su suplencia a Barassi. “El 1 de marzo este gordo está de vuelta. ¡Ojito, eh!”, había avisado el conductor titular cuando anunció su ausencia durante enero y febrero y que sería sustituido por distintos famosos. La primera en ocupar su lugar fue la humorista Dani La Chepi, luego fue el turno de la actriz Manuela Viale, y por último, estuvo Bal.

SEGUIR LEYENDO: