Quiénes serán los 16 participantes de El Hotel de los Famosos, el reality que conducirá Pampita en El Trece

Pampita estará al frente de El Hotel de los Famosos, nuevo reality show de El Trece (Foto: Ramiro Souto)

Hace cinco semanas, mientras se estaba apagando el 2021, se activó en Instagram la cuenta @hoteldelosfamosos. Allí, con algo de misterio, se hablaba de un nuevo reality show titulado El Hotel de los Famosos, que se vería por la pantalla de El Trece y que sería conducido por Carolina Pampita Ardohain y Leandro El Chino Leunis. Y no más que la promesa de que podría verse “muy pronto”.

Ahora, y mientras el canal se encuentra en plena reorganización de su programación de cara a este 2022, se empiezan a mover las fichas. Por el momento, tampoco se sabe cuándo arrancará ShowMatch y Marcelo Tinelli en este nuevo ciclo y también que la segunda temporada de la novela Argentina, tierra de amor y venganza viene con mucha demora, ya que por el momento está en la tapa de realización de castings para conformar el elenco.

Así, la apuesta más próxima viene siendo la de El Hotel de los Famosos, que arrancaría el próximo 28 de febrero, según informó el periodista Ángel de Brito en su cuenta de Twitter. “Pampita con su vestido blanco grabó las promos para su reality”, había escrito el periodista junto con una foto en la que se la ve radiante a la conductora y modelo, de cara a este inicio de ciclo.

El tweet de Ángel de Brito confirmando que Pampita será la conductora de El hotel de los Famosos, el nuevo reality de El Trece (Foto: Twitter)

Y además, en las últimas horas, el ex conductor de Los Ángeles de la Mañana (El Trece) dio a conocer los nombres de los participantes que le darán forma a esta competencia. En principio, serían 16 las figuras que estarán dentro de este hotel glamoroso.

Alex Caniggia, Rodrigo Noya, Silvina Luna, la cantante Militta Bora, Leo García, Walter Queijeiro, Sabrina Carballo, el ex futbolista Maximiliano El Chanchi Estevez, Majo Martino, Kate Rodríguez, el actor Imanol Rodríguez, Pato Galván, Martín Salwe -locutor de la última edición de ShowMatch-, la ex Bandana Lissa Vera, Melody Luz y la productora de moda Matilda Blanco -otra con pasado por reality, como jurado de Corte y Confección-, son los nombres que reveló De Brito también en su cuenta de Twitter.

Así y con los participantes confirmados, empieza a crecer la expectativa por un reality del que no se sabe demasiado pero sí que se trata de un formato muy similar al ya clásico Gran Hermano: en la competencia, estos famosos deberán permanecer encerrados en un hotel y en el que deberán convivir hasta que el juego -o su paciencia- se los permita. El ganador o la ganadora deberá permanecer adentro por un término de cuatro meses, que es lo que la producción espera que dure este ciclo, según se informó.

Leandro El Chino Leunis acompañará a Pampita en la conducción de El Hotel de los Famosos (Foto: Instagram)

Pampita viene de un 2021 signado por el nacimiento de su hija Ana -junto a Roberto García Moritán- pero también por el estreno de Siendo Pampita, su propio reality show: “Es prácticamente todo mío con lo que me lleva el día, participan muy poquito mis hijos porque obviamente mi faceta de mamá está muy presente, pero no es algo que ellos estén muy expuestos. Robert también participa acompañándome en irme a buscarme a ShowMatch o esas cosas, pero no son los protagonistas”, había contado en la previa al estreno de ese ciclo, el cual pudo verse a través de una conocida plataforma de streaming.

