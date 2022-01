Thelma Fardin publicó un conmovedor video antes de que se reanude el juicio contra Juan Darthés

La actriz publicó un compilado de mensajes que recibió luego de su denuncia contra Juan Darthés

En las últimas horas, Thelma Fardin compartió un sentido video en sus redes sociales, donde compiló los fuertes testimonios que recibió de otras mujeres que fueron víctimas de abuso sexual. La publicación llega poco después de confirmarse que se retomará el juicio por estupro agravado contra Juan Darthés, tras un receso de 56 días dispuesto por la justicia brasileña. También expresó su agradecimiento por el apoyo que le brindaron en el mundo virtual y el colectivo de Actrices Argentinas, que también participó en el clip.

Mientras se inician dos sesiones de declaraciones de testigos, la declaración de Darthés y los alegatos, la actriz quiso dejar asentada su gratitud a través de tres posteos. “Gracias a qué alguien habló, yo pude hablar, y así transformamos las cadenas que nos ataban, en cadenas que nos unieron, para no sentirnos más solas y animarnos a contar nuestras historias”, escribió la ex Patito Feo. En el material audiovisual dijeron presente Mirta Busnelli, Julieta Díaz, y Carla Peterson, y prestaron sus voces para representar algunos de los escritos que le enviaron a Fardin.

La actriz publicó un compilado de mensajes que recibió luego de su denuncia contra Juan Darthés

“Gracias a cada persona que me comparte su experiencia, me envía aliento y fuerzas”, agregó en otro epígrafe, dejando entrever que las charlas con sus seguidores le dan fuerza para seguir firme en el pedido de justicia. “Las personas ya hablamos, ahora le toca al sistema. Gracias compañeras por su trabajo”, reclamó, en un mensaje dirigido al Poder Judicial.

Cabe recordar que el juicio comenzó en San Pablo el 1 de diciembre, ciudad donde reside Darthés, quien además es ciudadano brasileño. Por eso, la sede judicial se determinó en Brasil, y desde Argentina se colabora con la declaración de testigos. La sentencia, que decidirá si condenar o no al actor por estupro agravado podría darse entre febrero y marzo. En este sentido, el fallo con la condena o absolución se va a dictar después de los alegatos y en ese dictamen el juez Ali Mazloum decidirá si lo determina culpable por estupro agravado en la escala final de la gira del elenco de la telenovela infantojuvenil en Managua, en el 2009, cuando él tenía 45 años y Thelma 16 años.

La actriz publicó un compilado de mensajes que recibió luego de su denuncia contra Juan Darthés

El juicio contará con once testigos que declararán de manera remota, y en el listado se encuentran Calu Rivero y Anita Co, quienes también denunciaron al actor por acoso y abuso sexual, respectivamente. Días atrás, Fardin fue internada por un pico de estrés post traumático, una semana antes de que se retomara el proceso judicial. Una vez recuperada estuvo invitada en Intratables (América) y confesó: “Lamentablemente, mi vida ahora está signada por esto (el juicio) y necesito que termine, que llegue a una conclusión”.

“No hay una semana en que no piense en esto, quizás en lo personal logro no estar enfocada, pero de repente el juez manda un escrito y yo soy alguien que necesita saber qué está pasando. Hace tres años calendario que vengo batallando”, explicó. “No lo estoy pasando bien, pero fue mejor haber transitado esto a no haberlo hecho, me endureció, y tengo una sensación de mucha responsabilidad con las generaciones que vienen, de poder decirles: ‘Yo te juro que hice todo lo que pude’”, sostuvo.

Sobre el final la actriz también reconoció que romper el silencio implicó afectar también sus vínculos personales, tanto en lo sentimental como en elo familiar. “Sin dudas este crimen tiene muchas más víctimas que yo sola. Soy la que más sufrió, pero más vale que a mi entorno le afecta que yo tenga un juicio por delante”, reveló.

SEGUIR LEYENDO: