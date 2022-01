El Pollo Álvarez y el sueño de estar en el prime time de El Trece: “Soy adicto al rating, es innegable que dependemos de la audiencia”

Luz, cámara... ¡acción! El Pollo Álvarez en El gran juego de la Oca (Fotos: Nico Riedel)

Esta noche, El Trece presentará en su pantalla una de las producciones que apuntará alto en este verano: El gran juego de la Oca, un programa de juegos con participantes, desafíos y un tablero gigante que se asemeja al mítico juego de mesa. El ciclo se realiza en los estudios Pampa, de 1.200 metros cuadrados de superficie, con un equipo de producción integrado por 100 personas, además de 18 cámaras para registrar todo lo que hagan los 150 participantes en más de 100 juegos.

Este será el remake del programa de entretenimiento de los años 90 que, bajo el mismo nombre, se emitía los domingos a la tarde en España y era conducido por Emilio “Milikito” Aragón y Lydia Bosch. El ciclo había sido creado en Italia como Il Grande Gioco Dell’Oca y fue un hit de la televisión española por aquellos años.

La versión argentina que saldrá en el prime time (21 a 22 horas) estará producida por Kuarzo y será conducida por Joaquín Pollo Álvarez, que habló con Teleshow y Dani La Chepi. Actualmente, el conductor es el encargado de llevar adelante el exitoso magazine Nosotros a la mañana (9.30 a 11.30 horas) en la misma pantalla y en las próximas horas se lo verá también por la noche con este nuevo proyecto que promete cautivar a los televidentes.

—¿Estás ansioso por el estreno?

—¡Si! Venimos grabando hace varios días y tengo muchas ganas de verlo al aire, y también estoy expectante para ver como lo recibirá la gente

—¿Cómo te llegó la propuesta?

—Yo estoy con el canal y la productora (Kuarzo) haciendo Nosotros a la mañana y queríamos hacer un programa nuevo con un formato distinto a la tarde, y estábamos concentrando en eso. Pero se venía hablando de El Juego de la Oca y estaban haciendo casting de conductores. Un día me llamaron y me preguntaron si estaba para hacer la ‘Oca’ y les dije inmediatamente que sí. Es una megapropuesta enorme para el prime time de El Trece y para mí es un sueño.

Se hace camino al andar: pese a su corta edad (38 años), el Pollo Álvarez tiene una extensa trayectoria televisiva

—¿Cómo es el programa?

—Es un formato español con diferencia de que allá salía una vez por semana y acá es diario. Son cuatro participantes que van tirando dados y avanzan de casilleros plasmado sobre una enorme escenografía, a medida que van pasando tienen que pasar y realizar juegos apostando dinero ciertos desafíos apostando dinero. El primero que llegue al casillero 63 gana el juego y se lleva un montón de plata, es como el juego de mesa, pero en la tele. Cada uno de los participantes juega por separado. Son dos mujeres y dos hombres por programa, y gana uno solo. El ganador dependerá en cuanto llegue, puede completar todos los juegos en un programa o como máximo dos.

Durante el recorrido, los participantes podrán adelantar, retroceder o perder turnos durante la contienda con pruebas que involucran agua, barro, viento y otro tipo de obstáculos para poner a prueba la destreza de cada uno de ellos.

—¿Cómo te llevás con Dani, La Chepi?

—Nos llevamos muy bien. Tuve suerte que me haya tocado como compañera porque pegamos muy buena onda al toque. Nunca habíamos trabajado juntos, pero si sabíamos quién era cada uno. Y somos bastantes parecidos en la vida y en la forma de ser, y fue muy fácil pegar una buena relación. Me gusta mucho como conduce y ya lo verán al aire.

Dupla conductora: Dani La Chepi y el Pollo Álvarez

—¿Te interesa el rating?

—¡Soy, adicto! Estoy con el minuto a minuto a la mañana como también lo estaré a la noche. Es innegable que dependemos de la audiencia y de que el producto funcione. Voy a estar atento y ocupado en eso porque me interesa siempre.

—¿Está pensado para ser un programa de verano o que dure todo el año?

—En principio firmamos contrato por tres meses (son 66 episodios), pero es televisión. Después nunca se sabe, imagino que si el programa supera las expectativas haremos más, pero hoy el ciclo tendrá una permanencia de ese tiempo al aire.

—¿Cómo ves tu presente profesional?

—Tengo una carrera a paso de hormiga porque pasé por todos los lugares de la televisión, por lo tanto, el camino es largo y me gusta mirar para atrás. Es cierto que hace dos años yo estaba conduciendo Nosotros a la mañana y de repente se terminó… y un día también volvió con todo y al programa le va bárbaro, y ahora me ofrecen el prime time del canal. Son un montón de cosas que anhele toda mi vida. Me pone contento que, a mis 38 años, que soy un pibe para esto, me llegue esta oportunidad y que pueda estar con dos programas al aire.

—¿En qué rol de conductor te ves mejor?

—A mí me gusta conducir. Soy de los que dicen que el conductor tiene que conducir cualquier programa. En mi caso, la noticia dura no me gusta, pero a la mañana hacemos un magazine con policiales, espectáculos… nos divertimos, jugamos y me gusta eso como también el entretenimiento, que es ahí donde me siento más cómodo

—¿Cómo te sentís hoy después de haber tenido coronavirus?

—Del Covid me quedaron algunas secuelas porque me pegó bastante feo. Es una tos crónica que la tengo toda la noche y no me deja dormir. Tuve una carga viral importante que me provocó mucho dolor de cuerpo y cansancio. Me dijeron que me iba a durar un tiempo más porque era normal, pero ya estoy bien…

Este lunes el Pollo Álvarez debuta con El gran juego de la Oca, en el prime time de El Trece

