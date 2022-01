Un hijo de Maxi López y Wanda Nara llamó “papi” a Mauro Icardi y explotó la polémica

Un hijo de Wanda Nara y Maxi López llamó "papi" a Mauro Icardi

En las últimas horas, Wanda Nara compartió en su Instagram un video de tenor polémico. Ocurrió durante el festejo del cumpleaños número 7 de su hija Francesca: la gran familia ensamblada que formó con Mauro Icardi estaba pasando por un momento divertido y distendido después de haber superado la crisis en la que Eugenia La China Suárez, quedó sindicada como la “tercera en discordia”.

Todo venía bien, hasta que su tercer hijo, Benedicto López -fruto de su vínculo anterior con Maxi López- le hizo una pregunta inocente al delantero del Paris Saint Germain: “Papi, vos ¿quién querés que gane?”, consultó el niño a Icardi, con absoluta naturalidad, acerca de su preferencia por un partido de fútbol.

“Me da igual”, fue la despreocupada respuesta de Mauro, quien no miró al niño ni por un segundo, manteniendo la su vista clavada en la pantalla de su teléfono celular. No pocos seguidores de Wanda le hicieron notar la manera en que su hijo llamó a su marido, siendo que su padre biológico está muy presente en su vida.

Días atrás, Wanda habilitó la sección de preguntas en su Instagram para responder las inquietudes de sus seguidores y fue en ese espacio que la consulta se repetía: “¿Por qué no publicás videos para que dejen de decir que Mauro tiene mala relación con Valen?”. Wanda la compartió para poder dar respuesta a un rumor que cada día cobra más fuerza. “Me pasaría toda mi vida aclarando cosas, y creo que algunas son más que obvias”, aclaró restándole importancia al tema.

Wanda Nara y su hijo Benedicto, fruto de su relación con Maxi López (Foto: Instagram)

Esta semana, los Nara - Icardi dejaron de lado sus compromisos laborales por un día para disfrutar de la tarde junto a su hija mayor, Francesca. La niña cumplió 7 años y lo celebró en el lujoso departamento de París. La empresaria mostró la fiesta temática que organizaron en su hogar y escribió una especial dedicatoria, emocionada por el crecimiento de su primogénita junto a Mauro Icardi.

La mediática compartió varias postales de la cumpleañera en su cuenta de Instagram, rodeada de sus hermanos y sus dos mascotas. “Si cada ser humano tuviera tu pureza, tu corazón, tu sencillez, tu amor, tu cuidado por la naturaleza y los animales, seguramente sería un mundo mejor”, escribió Wanda en el epígrafe de la publicación que también fue publicada al mismo tiempo en el perfil del delantero del PSG.

El cumpleaños de Francesca, celebrado junto a sus papás, Wanda Nara y Mauro Icardi, y a todos sus hermanos (Foto: Instagram)

“Gracias por hacer nuestro mundo tan especial hace 7 años. Regalarnos tus aventuras, sonrisas y ternura. Te amamos con el alma y siempre vamos cuidarte y hacerte feliz”, continuó, invadida por el orgullo y la felicidad. “Tu familia y tus animalitos te amamos mucho dulce Fran”, concluyó, junto a algunos videos del momento en que sus hermanos -Isabella, Benedicto, Constantino y Valentino- entonaron con alegría la versión italiana del feliz cumpleaños, “Tanti auguri”, para que soplara las velas de la torta.

Esta no es la primera vez que la empresaria elogia la actitud que tiene su hija frente a los animales: cada fin de semana que se escaparon al campo para desconectarse de la vorágine de la capital francesa recalcaba la conexión de Francesca con los caballos. A medida que fue creciendo le pedía a sus padres adoptar un perro y así fue como llegaron las dos mascotas como nuevos integrantes de la familia ensamblada.

