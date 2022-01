La tajante respuesta de Wanda Nara cuando le cuestionaron su dignidad por perdonar a Mauro Icardi

Wanda Nara se refirió a los motivos por los que perdonó a Mauro Icardi

Las repercusiones en torno al escandaloso triángulo amoroso entre Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia La China Suárez parecen haberse calmado. Sin embargo, los seguidores de la empresaria no olvidan las turbulentas semanas que vivió el matrimonio con confusos posteos cruzados, hasta que decidieron apostar nuevamente por su relación. En las últimas horas la mediática respondió algunas preguntas en Instagram, y muchas consultas fueron sobre los motivos de su reconciliación con el delantero del PSG.

A través de sus stories Wanda charló con algunos usuarios y hubo una particular pregunta sobre su marido que no dudó en responder. “¿Realmente seguís enamorada de él? ¿Dónde queda la dignidad y el respeto que merecés?”, quiso saber una seguidora; y la empresaria compartió una de sus contestaciones más extensas: “La dignidad no me la da un hombre, me la doy sola sabiendo que todo el mundo que me conoce, y sobre todo yo misma, ve la gran mujer que soy y mi manera de ser”.

“En cuanto a mi marido, es lo que siempre quise: alguien que de frente cuente las cosas que nadie diría, ni dicen o niegan a muerte”, continuó, haciendo referencia a la charla que mantuvo con el padre de Francesca e Isabella cuando descubrió los chats que mantenía con la ex Casi Ángeles. “Yo no soy quieén para condenar a nadie, yo siempre le conté todo y él a mí, así que creo que eso es respeto también”, remató.

La contundente respuesta de Wanda Nara sobre su dignidad tras perdonar a Mauro Icardi

Otro usuario le preguntó si había cierto el rumor de que muchos pretendientes “multimillonarios” le escribieron durante su lapso de separación, y si le daría una oportunidad a otro candidato en caso de una ruptura definitiva. “¿Qué? Lo que menos buscaría, jamás, es eso. La felicidad no pasa por ahí, sumado a que no necesito nada de nadie”, le contestó. Luego no pudo esquivar otra consulta sobre su pelea con Icardi: “¿Por qué le perdonaste esa infidelidad a Mauro? Más allá de que no pasó, tuvo intención...”.

Contundente, una vez más se mantuvo firme en su punto de vista: “Porque si no pasa no es, y si te lo cuentan es arrepentimiento. Además creo en la palabra, en el perdón y en el arrepentimiento; odio la soberbia, la mentira y la envidia, y porque una familia es más grande que algunas cosas”. Sobre el final agregó: “Siempre existe gente mal intencionada y todo sirve para algo. Cada uno es libre de hacer lo que quiera con su vida. Si estamos donde estamos es porque cada uno de nosotros así lo desea”.

El ida y vuelta de Wanda Nara con sus seguidores de Instagram

Además se animó a despejar dudas sobre la posibilidad de volver a ser madre: “Principio del año pasado lo veníamos planeando mucho, y el 1° de enero me dio una sorpresa Mauro con un pedido especial, veremos”. Incluso contó que el futbolista desea tener otra niña, mientras que ella sueña con otro varón. De hecho, en nvoiembre le había preguntado a la menor de la familia, Isabella, qué le parecía la idea de tener otro hermano, y la pequeña se sorprendió por la pregunta de su madre. “Mamá, ¿estás loca? ¡Somos cinco!”, fue la divertida respuesta sin filtro que dejó atónita a la empresaria. Sería el sexto integrande de la numerosa familia ensamblada, y esta vez Wanda dejó en claro que no descartan ese proyecto para los próximos años.

