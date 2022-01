Luego del susto, Luis Brandoni habló de su salud y del teatro en Mar del Plata: “Es una temporada difícil”

Luis Brandoni retomó su actividad teatral luego de un problema de salud (Eduardo Aguada)

El martes de la semana pasada, Luis Brandoni preocupó a todos cuando trascendió que fue internado de urgencia en el Hospital Privado de Comunidad Mar del Plata, luego de levantar más de 39 grados de fiebre. El actor de 81 años, que se encuentra en la ciudad balnearia haciendo temporada teatral, había recibido el refuerzo de la vacuna contra el coronavirus y, al día siguiente, tuvo que suspender la función la obra El acompañamiento en el Teatro Bristol debido a una “indisposición física”.

Afortunadamente solo se trató de un susto y al día siguiente recibió el alta médica tras realizarse chequeos y estudios. Ese mismo día, el actor retomó las funciones de su espectáculo, lo que fue celebrado por toda la comunidad artística. Desde entonces, retomó el ritmo habitual de las funciones, de martes a domingo, y este jueves se realizó los estudios para corroborar su evolución: “Hoy me fui a hacer los chequeos y estoy muy bien, por suerte”, destacó el actor en diálogo con Teleshow.

Luis Brandoni celebró su vuelta al teatro con una cena junto a David Di Nápoli y Carlos Rottemberg

En este sentido, Brandoni desmintió los trascendidos sobre un supuesto ACV y repasó la indisposición que lo alarmó hace más de una semana: “Mi organismo hizo una reacción distinta de la tercera vacuna que me di hace unos días. Eso me afectó, y en el caso de la segunda vacuna me había pasado lo mismo”, repasó. En el caso de la tercera dosis, reveló que “durante unas horas estaba como tonto. Después estuve en el hospital privado de la comunidad, me atendieron muy bien”, manifestó agradecido

Lo dicho, Beto retomó de inmediato su trabajo en las tablas en compañía de David Di Nápoli en una temporada atípica, con una Mar del Plata desbordante de gente, una cartelera teatral en jaque permanente por el covid y un clima que se repartió entre una quincena a puro sol y otra en la que la lluvia parece no cesar: una mala noticia para los playeros pero una buena señal para otras actividades, como el teatro. Y en este panorama sin precedentes, analiza esta veintena de días en La Feliz.

Luis Brandoni a la salida del Teatro Bristol donde protagoniza El acompañamiento (Eduardo Aguada)

“Es una temporada difícil, muy cambiante y con muchos casos. Estaremos atentos que nos depara el mes de enero y lo que queda de febrero, siempre pendientes del tema de los contagios”, asegura Brandoni sobre un verano inédito en su dilatada trayectoria, en la que no se puede proyectar más allá de las 24 horas. “No se puede comparar con épocas pasadas. Esta ciudad tenía en cartel más de 50 espectáculos de teatro, y eso es algo que en este momento no está ocurriendo. Y algo parecido está pasando en Buenos Aires”, señaló el actor, y se refirió a las posibles causas: “Quizás la gente se desacostumbró un poco, tiene temores de ir al teatro, vaya uno a saber cuáles son los factores que influyen”, enumeró el actor a este medio, horas antes de volver a salir a escena.

En la trama de la obra, Luis y Di Napoli interpretan a dos amigos de toda la vida. La historia cuenta la vida de Tuco, que trabaja en una metalúrgica y de Sebastián, que tiene un kiosco de cigarrillos y golosinas. Después de una broma que le juega a Tuco un compañero de fábrica (el Mingo) este decide renunciar a su trabajo para dedicarse al canto. Para ello, se encierra en el altillo de su casa, armado con un cuchillo y aislado por completo de su familia, esperando al acompañamiento musical que el Mingo “prometió” mandarle para ensayar y así triunfar en la televisión.

