A ese se le sumaron otros temas como “Guarda que vengo", en el que Marquesi cuenta su historia: “Vengo de Capitán, la muevo, la piso, te la mando a guardaaaar. Vengo para jugar, si pinta cachengue me pongo a cantar. Pero vos sabés, que mi corazón, me late por vos, me late, me late...".